Le Maroc olympique s’est imposé ce mercredi dans un scénario fou face à l’argentine. Les coéquipiers de Benjamin Bouchouari étaient à nouveau sur le pont ce samedi. L’objectif était de prendre une option sur la qualification. Retour sur ce Maroc Ukraine.

Bouchouari et les siens visent la qualification

Après un premier match au scénario dingue. Les marocains jouaient ce samedi leur deuxième match de poule des JO 2024. En effet leur premier match s’était terminé 2h en retard. La raison un envahissement de terrain a forcé l’arbitre a arrêter la rencontre. Les argentins venaient d’égaliser après 15 minutes de temps additionnel. Sauf que le var a signalé un hors jeu et a fait refuser le but. 2h après ce but donc annulé, les joueurs ont du revenir sur la pelouse pour 3 minutes. Le match qui avait donc commencé a 15h s’est terminé à 19h10. Vainqueurs de leur premier match au bout du suspense. Benjamin Bouchouari et ses coéquipiers entendaient bien enchaîner un second succès cet après midi.

Résumé de la rencontre

Comme face à l’Argentine, Benjamin Bouchouari débute la rencontre sur le banc. Le début de match est dominé par l’Ukraine. Cette domination sera récompensée par l’ouverture du score de Kryskiv à la 22ème. Sur un centre en retrait l’attaquant crucifie les lionceaux de l’Atlas. Les marocains auront du mal à être dangereux sur le but ukrainien. A la pause, ce sont ces derniers qui mènent à Saint-Étienne.

En seconde mi-temps, le Maroc se montre un peu plus entreprenant. Après 20 minutes de jeu l’ukrainien, Salyuk est exclu pour une faute dans la surface. Victime de la faute, Rahimi transforme le penalty et égalise. Malgré cette supériorité numérique, le Maroc ne parvient pas à prendre les devants. Benjamin Bouchaouri assiste sur le banc au second but adverse. Igor Krasnopir offre la victoire aux siens après 9 minutes de temps additionnel. Énorme coup dur pour des marocains qui avaient étés très peu inquiétés par leurs adversaires. Les coéquipiers de Benjamin Bouchouari joueront leur place en quarts ce mardi face à l’Irak.