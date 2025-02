À l'aube de la 22ᵉ journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne (ASSE) se prépare à un déplacement périlleux au Stade Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille, actuel dauphin du championnat. Avec seulement 18 points en 21 rencontres, les Verts occupent la 16ᵉ place, flirtant dangereusement avec la zone de relégation. Une défaite pourrait les précipiter dans une situation encore plus critique, surtout si leurs concurrents directs venaient à engranger des points.

Des statistiques alarmantes pour l'ASSE

Les chiffres ne jouent pas en faveur des Stéphanois. Selon les prédictions d'Opta, l'ASSE a 54,80 % de chances d'être reléguée en fin de saison, un pourcentage inquiétant qui la place parmi les équipes les plus menacées, derrière Montpellier (64,26 %) et Le Havre (59,06 %). De plus, avec 45 buts encaissés, soit une moyenne de 2,1 buts par match, la défense stéphanoise est l'une des plus perméables du championnat.

Les autres équipes en lutte pour le maintien

Outre l'ASSE, plusieurs formations se battent pour leur survie en Ligue 1. Le Havre (17ᵉ, 17 points) et Montpellier (18ᵉ, 15 points) sont en position de relégables et chercheront à profiter de la moindre opportunité pour remonter au classement. Nantes (15ᵉ, 21 points) et Angers (14ᵉ, 23 points) ne sont pas à l'abri et devront également rester vigilants.

Des confrontations cruciales à venir

Après le déplacement à Marseille, l'ASSE accueillera Angers dans une rencontre qui s’annonce déterminante pour le maintien. Une victoire permettrait aux Verts de se rapprocher de leurs concurrents directs et de gagner en confiance. Par la suite, les hommes d’Eirik Horneland se rendront au Havre puis à Montpellier, deux adversaires directs dans la course au maintien. Ces matchs seront décisifs et pourraient bien sceller le sort de l’ASSE en fin de saison.

La lutte pour le maintien s’intensifie, et chaque point compte. L’ASSE devra faire preuve de détermination et de rigueur pour inverser la tendance et assurer sa place en Ligue 1 la saison prochaine.

Vendredi 14 février

20h45 : Brest - Auxerre

Samedi 15 février

17h00 : Marseille - Saint-Étienne

19h00 : Monaco - Nantes

21h05 : Toulouse - Paris-SG

Dimanche 16 février

15h00 : Montpellier - Lyon

17h15 : Le Havre - Nice

17h15 : Lens - Strasbourg

17h15 : Reims - Angers

20h45 : Rennes - Lille

Classement Ligue 1 avant la J22