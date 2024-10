Victoire plus qu'importante pour l'ASSE juste avant la trêve internationale. Après un nul obtenu face à Nantes, les Stéphanois enchaînent face à l'AJA avec une victoire 3-1. Enfant du club, Aimen Moueffek s'est exprimé en zone mixte sur la prestation des siens.

"Un match important" pour l'ASSE

Saint-Étienne prenait le mauvais chemin il y a encore quelques semaines. Bien que rien ne soit encore fait, les Verts ont sorti la tête de l'eau en arrachant le nul à Nantes, puis en s'imposant ce week-end à domicile. "C'était un match important, on sait qu'Auxerre est dans la même situation que nous. C'était important pour nous de souffler un peu et de se mettre à l'abri avant cette trêve en prenant les trois points."

Les Stéphanois ont pu profiter d'un Zuriko Davitashvili des grands jours. Auteur d'un triplé, le géorgien a mis l'ASSE sur de bons rails face à Auxerre. Aimen Moueffek a souligné la prestation de son coéquipier : "C'est bien pour Zuriko (Davitashvili), ça va lui faire du bien à la tête. Pour la confiance, il mérite, c'est un super joueur. Donc j'espère qu'il en mettra plein d'autres."

Un chaudron déterminant

Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont connu un stade Geoffroy-Guichard plein pour la première fois depuis leur retour en Ligue 1. Le public a encore une fois répondu présent pour encourager son équipe. "C'est vrai qu'il y avait les deux kops, il y avait le chaudron. C'est magnifique.", jubile Aimen Moueffek en zone mixte. "Je pense qu'on se sent mieux à domicile. Pour ma part et je pense que je parle au nom de l'équipe aussi, on se sent mieux à domicile. Et quand Chaudon est comme ça, ça nous facilite les choses"

Mais du travail reste à effectuer

Satisfait de la rencontre, le milieu de terrain de 23 ans a souligné le travail effectué durant la semaine de préparation. "Je pense que déjà, nous, cette semaine, on a bien, bien bossé. Tout le monde était dedans. Au niveau des têtes, on était tous bien. Et puis, je pense qu'on a mis une belle intensité aujourd'hui. On a été récompensé de nos efforts.", commente Aimen Moueffek.

Si l'ASSE aborde déjà la prochaine trêve internationale, le joueur formé dans le Forez ne perd pas l'objectif de vue. "C'est la trêve. Occasion pour se reposer et pour aussi travailler. Après la trêve, ça va s'enchaîner. Donc voilà. Après, il faut aussi savoir vider les têtes. Il faut savoir faire les deux." Pour rappel, les Stéphanois se rendront à Lens le 19 octobre prochain (8e journée de Ligue 1, 19h00).