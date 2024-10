L'ASSE s'est imposée ce samedi face à l'AJ Auxerre, au terme d'une rencontre dans laquelle les Stéphanois se sont révélés tranchants. Zuriko Davitashvili, débarqué d'un Bordeaux en crise, s'est particulièrement illustré.

Le facteur X de l'ASSE ?

"Zuriko va nous apporter une touche technique (...) il a cette capacité à se projeter vers l'avant." Olivier Dall'Oglio ne s'est pas manqué lors de la signature du géorgien contre la somme de six millions d'euros. Par deux fois, l'attaquant trompe la défense auxerroise en repiquant dans l'axe. Sur la première réalisation, Davitashvili reçoit un ballon lancé en profondeur par Léo Pétrot, puis conclut l'action d'une frappe croisée dans la lucarne de Léon.

Démonstration de force au retour des vestiaires. Sur une déviation d'Ibrahim Sissoko, l'attaquant stéphanois bat en duel Sinaly Diomandé. Passement de jambe et crochet devant la surface de réparation, Davitashvili trompe quatre auxerrois avant de croiser sa frappe plein axe.

Jamais deux sans trois, Zuriko Davitashvili semble s'être parfaitement imprégné des adages de la langue française. Le Stéphanois profite d'un contre initié par Lucas Stassin pour pousser le ballon au fond des filets. L'attaquant a inscrit le premier triplé de sa carrière.

💎 L’ouverture du score signée Zuka ! pic.twitter.com/VqXiPDLdmw — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 5, 2024

"Ça peut être un déclic"

Avec ses trois réalisations, Zuriko Davitashvili montre enfin son vrai visage. Particulièrement moyen en ce début de saison, le Stéphanois avait pourtant réalisé une très bonne préparation estivale.

Olivier Dall'Oglio a commenté sa prestation en conférence de presse d'après match : "Zuriko (Davitashvili) a été grand ce soir, c'est certain. Il a été fort, il aurait pu être encore plus fort. Il s'est créé pas mal d'occasions" Travailleur malgré un début de saison en demi-teinte, le joueur de 23 ans est repartit avec le ballon du match. "C'est vrai que Zuriko a été récompensé de son travail. Il y a un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il a eu quelques quelques occasions, mais là on peut dire qu'il a fait un match plein.", souligne Olivier Dall'Oglio.

"Je pense que ça peut être un déclic. Par rapport à ce qu'on avait vu cet 'été, certaines choses qu'on n'avait plus vu après, malheureusement. Il a cette capacité à percuter, cette capacité à finir. Il a une grosse frappe de balle. "

"Il y a encore une marge de progression"

Zuriko Davitashvili a certes inscrit un triplé, mais c'est dans la régularité que se juge un bon joueur. Le coach de l'ASSE en attend plus de son joueur.

"Après il faut que ça devienne un joueur complet, capable d'attaquer, de défendre, de créer des espaces aussi pour ses partenaires. Je pense qu'il y a encore une marge de progression. C'est un garçon qui a une marge de progression assez énorme sur la dernière passe.

Surpris ? On le connaît depuis la saison dernière. On a joué contre lui. On sait très bien que c'était un élément dangereux à Bordeaux. Le début de saison a été moyen, mais je pense que c'est un garçon qui peut nous amener beaucoup, c'est sûr."