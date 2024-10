Les groupes de supporters de l'ASSE n'ont jamais véritablement goûté la politique de la Ligue de Football Professionnel. Ce ne sont pas les dernières décisions prises par Vincent Labrune, et encore moins sa réélection à la tête de l'instance française qui ont calmé les choses. Durant le dernier ASSE-Auxerre, les Magic Fans ont tenu à faire passer quelques messages, ainsi que les Green Angels...

Depuis plusieurs mois, les supporters de l'ASSE comme tous ceux de France et de Navarre, assistent à l'appauvrissement et à la précarisation du football français. Dans cette entreprise, la LFP tient un rôle central. Incapable de tenir sa promesse de revenu pour les clubs de l'Hexagone, elle a au contraire cédé les images de la Ligue 1 à un diffuseur qui a rapidement mis à genoux les téléspectateurs du football français. Dorénavant, et alors que sa tête d'affiche Mbappé s'en est allée, il faudra payer 40% plus cher pour regarder la Ligue 1 ! Entre les abonnements à DAZN et à beIN Sports, le consommateur est pris au piège et sommé de payer.

Alors que de nombreux supporters se sont tournés vers le visionnage illégal de la Ligue 1, DAZN réagit. Une offre promotionnelle vient calmer le jeu, sans toutefois permettre à la plateforme anglaise de décoller. Alors qu'elle ne regroupe que 100 000 abonnés, elle confirme que son objectif des 1,5 million est bien loin de pouvoir être atteint.

Labrune "réélu pour 4 ans de magouilles"

Dans ce contexte, un responsable est montré du doigt : Vincent Labrune. Réélu il y a quelques semaines, il a fait l'objet, comme la LFP, de banderoles déployées ce samedi après-midi en plein milieu du kop Nord. Une chose est certaine : le message est concis, mais extrêmement clair.

"C'est l'histoire d'un mec, il arrive à la tête de la LFP après le scandale de Mediapro. Il vide les stades mais est à la botte des télés, de Nasser. Il augmente son salaire et les charges de la LFP. Il vend 13% de la L1 à vie à un fonds d'investissement. Il vient de vendre les droits télé à DAZN et beIN. Retour à la case départ. Avec l'appui de Nasser il est réélu pour 4 ans de magouilles, en quête de la mort du foot français. En fait, à la LFP, si voter servait à quelque chose, ça ferait bien longtemps que ça serait interdit."

Côté kop Sud, on avait également quelques messages à faire passer : "Prendre des millions alors que les clubs crèvent... Être le toutou du Qatar et piétiner la démocratie... Labrune tu n'es plus un président mais le dictateur de la LFP"

Les principaux intéressés apprécieront...