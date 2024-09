L’ASSE s’est lourdement inclinée 8-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Une défaite qui fait mal au moral des stéphanois. Pour autant, le championnat reste long. Les Verts auront l’occasion de se rattraper ce dimanche à Nantes. Programme de la semaine.

Un retour sur terre brutal

L’ASSE doit tourner la page. L’humiliation fut grande en terres niçoises. Olivier Dall’Oglio a rapidement présenté ses excuses au Peuple-Vert :

« Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier. On a oublié les bases ce soir : les courses, gagner des duels, être en bloc. Face à une bonne équipe, ça fait très mal. Le premier responsable, c’est moi. Je pensais qu’on était capable de rééditer la performance face à Lille. Ce soir, je comprends la réaction des supporters et je leur présente mes excuses. On va chercher des explications. On avait retrouvé de la confiance après Lille, là on a oublié la base du football. On est restés au vestiaire. Demain, on va se revoir et essayer de trouver des explications. On sait que notre saison sera difficile. On a montré qu’on était capable de montrer des choses, mais ça ne peut pas être le cas une fois de temps en temps. C’est un retour sur terre brutal, difficile. »

La semaine de l’ASSE

Lundi 23 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

Mardi 24 septembre

Entraînements des pros ouvert au public (10 h 30, Centre sportif Robert-Herbin) et entraînement des féminines à huis clos

Mercredi 25 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines ouvert au public (10h30, stade Salif-Keïta)

Jeudi 26 septembre

Entraînement des pros à huis clos

Vendredi 27 septembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

Conférence de presse avant #FCNASSE (Ligue 1 Uber Eats)

Samedi 28 septembre

Entraînement des pros à huis clos

U19 National (Journée 6) : ASSE – Monaco (13 h)

U17 National (Journée 6) : JS Ajaccio – ASSE (16 h)

Arkema Première Ligue (Journée 2) : Nantes – ASSE au Stade Marcel-Saupin (17 h)

Dimanche 29 septembre

Ligue 1 McDonald’s (Journée 5) : Nantes – ASSE à la Beaujoire (17 h)

Programme sous réserve d’éventuelles modifications. Certaines séances d’entraînement sont susceptibles de débuter avec un léger retard. Le contenu de chaque entraînement étant adapté, la présence de l’ensemble des joueurs du groupe professionnel n’est également pas toujours assurée.