Après avoir concédé une défaite historique (0-8) à Nice, l’ASSE se remet au travail avec une semaine d’entraînement qui a pour but de laver les têtes. En effet, les coéquipiers de capitaine Yunis Abdelhamid ont une dizaine de jours pour oublier ce cauchemar niçois et se projeter sur les deux matchs à venir contre Nantes (ce dimanche à 17h) puis contre Auxerre (le samedi d’après à 17h).

C’est un véritable uppercut que l’ASSE a reçu ce vendredi soir à Nice. Balayant en intégralité le courage et l’abnégation entrevus lors de la victoire contre le LOSC (1-0). La saison sera longue et difficile mais les deux derniers déplacements en terres brestoises (0-4) et niçoises (0-8) laissent place à une inquiétude certaine.

Une semaine pour retrouver de l’élan

Avec un entraînement tous les jours cette semaine dont un ouvert au public ce mardi, l’ASSE veut remettre toutes les chances de son côté pour enrayer la spirale négative. Conscients qu’ils ont ratés leur match à Nice ce vendredi, les joueurs auront à cœur de prouver leur valeur et de faire preuve de caractère pour s’éviter une nouvelle débâcle.

Pour cela, le groupe a enregistré la blessure de Pierre Cornud, dont la durée de l’absence est encore inconnue. Cependant, deux joueurs devraient renforcer le groupe pour cette importantissime Nantes-ASSE.

Wadji (ASSE) de retour à l’entraînement collectif !

En difficulté offensive, avec seulement un but inscrit en cinq rencontres de ligue 1, les Verts apprécieront de retrouver toutes leurs forces vives. Encore juste la semaine dernière pour le déplacement à Nice, Augustine Boakye devrait faire son retour contre les canaris. Aussi, nous avons pu constater le retour à l’entrainement collectif d’Ibrahima Wadji. L’attaquant sénégalais qui soignait une blessure musculaire pourrait postuler pour le match de ce dimanche.

L’occasion d’offrir un panel de choix plus important à l’entraîneur stéphanois Olivier Dall’Oglio qui doit trouver la formule ce week-end pour ne pas subir une énième défaite en déplacement.

Crédit photo : asse.fr