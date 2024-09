Si l’ASSE est à la peine en ce début de saison, les deux autres promus connaissent des déboires relativement similaires. Auxerre se rendra dans le chaudron pour le compte de la septième journée. Les bourguignons pourraient arriver décimés.

Avec trois petits points au compteur, l’ASSE figure à la 17ᵉ place du classement. Malgré deux humiliations face à Brest et Nice, les Verts restent dans la course et ne s’avèrent pas distancés pour le maintien. Une date sera particulièrement importante dans les semaines à venir. Après son déplacement à Nantes ce dimanche, l’ASSE recevra l’AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard le 5 octobre 2024. Un match à six points.

Auxerre à la peine

Auxerre a retrouvé la Ligue 1, un an seulement après sa relégation, Christrophe Pélissier a surnagé la Ligue 2 la saison dernière. Un titre et une montée largement méritée pour les Bourguignons. Pour autant, l’AJA rencontre à nouveau de grandes difficultés parmi l’élite. Ils avaient pourtant bien entamé la saison avec une victoire à domicile face à Nice (2-1). Depuis, rien ne va plus. Ils restent sur quatre défaites consécutives dont la dernière à Montpellier (3-2) qui pourraient laisser des traces.

L’ASSE connaît parfaitement l’AJA. Opposé régulièrement ces dernières années, les forces et les faiblesses du groupe de Christophe Pélissier sont bien identifiées. Parmi les cadres de cette équipe, le défenseur central brésilien, capitaine de l’AJA, Jubal est incertain pour le déplacement dans le Forez.

Jubal out

Touché à la cuisse, il a dû quitter ses partenaires ce dimanche à la 44ᵉ minute. Auxerre menait 0-1 à la Mosson. Suite à sa sortie du terrain, les bourguignons ont à nouveau pris l’eau face à une équipe pourtant en manque de confiance. Une nouvelle désillusion pour l’AJA qui a perdu plus que trois points dans l’Hérault. Son leader défensif devrait rater plusieurs des rencontres à venir.

Pour l’heure, Auxerre compte trois points, comme l’ASSE.

AJA – Nice : 2 – 1

Nantes – AJA : 2 – 0

Le Havre – AJA : 3 – 1

AJA – Monaco : 0 – 3

Montpellier – AJA : 3-2

AJA – Brest : 27/09

ASSE – AJA : 05/10