L'ASSE s'est montrée convaincante samedi face à Auxerre. Le Sainté Night Club est revenu sur la belle prestation des Verts. Adrien Ponsard, ancien buteur stéphanois, s'est exprimé en compagnie d'Elias, scout indépendant. Extraits.

L'ASSE peut regretter la défaite face au Havre

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "On est dans les temps de passage. On est pas mal. Ce qui fait rager, c'est cette défaite contre le Havre. Parce que Le Havre, ils n'ont pas montré grand-chose quand ils sont venus. Mais nous, on n'a pas montré grand-chose non plus. Si on avait gagné, on aurait dix points. Tu ne serais pas loin de la première partie de tableaux. Des fois, recevoir des équipes un peu plus fortes comme Lille et Lens, tu affrontes des équipes qui vont jouer. Il faudra répondre physiquement sur l'intégralité du match. La montagne n'est pas insurmontable. Loin de là. L'ASSE a récupéré son public. Ils jouent avec un douzième homme et on l'a encore constaté samedi."

Des Verts en avance ?

Adrien Ponsard (Ex-ASSE) : "On a joué toutes les équipes qui jouent la Ligue des champions à part le PSG. Ce n'est pas si mal. Sur sept matchs, c'est comme si on avait pris."

Elias (Scout) : "On a perdu des points contre le Havre, mais on les a rattrapés contre Lille. On ne s'attendait pas trop à la victoire. On s'y retrouve un peu même si on aurait dû faire beaucoup mieux. Sur ce que je vois, on n'a pas affronté Toulouse, Montpellier, Angers, mais le reste, on a déjà affronté tout le monde autour de nous. Tous ceux qui jouent notre championnat. Rennes ne va pas jouer notre championnat à mon sens. Nice, Lyon, Strasbourg non plus. Il reste quand même pas mal d'équipes du haut de classement à jouer. On n'a pas joué Reims, Lens, Lyon, Marseille, ou encore Paris. Il nous reste quand même des sacrées équipes à affronter. On est dans les temps de passage, mais déjà, on a une différence de but très problématique. J'attends de voir sur les matchs Toulouse, Montpellier et Angers. Ce sera vraiment notre championnat".