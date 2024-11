C'est l'une des joueuses clés de l'effectif de Laurent Mortel ces dernières saisons. Attaquante de l'ASSE, Cindy Caputo a même connu ses premières minutes sous le maillot tricolore il y a quelques semaines. Dans une interview publiée sur le site de la FFF, elle se confie sur son parcours et ses inspirations.

Cindy Caputo, un atout indispensable pour l'ASSE

Âgée de 25 ans, Cindy Caputo fait partie des joueuses les plus surveillées du championnat d'Arkema Première Ligue. Cette saison, l'attaquante stéphanoise a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives. Elle revient sur l'un de ses atouts majeurs : son pied gauche.

"Je suis très fière d’être gauchère, car depuis toute petite, cette particularité m’a toujours distinguée. On est moins nombreux que les droitiers, ce qui me rendait un peu spéciale. Et puis, quand on regarde les joueurs et joueuses gauchers, on peut rêver à de belles comparaisons ! Hatem Ben Arfa, par exemple, m’a particulièrement inspirée. [...] Mais mon modèle numéro un reste Lionel Messi : gaucher exclusif et, surtout, le meilleur joueur de l’histoire du football. Pour ma part, j’ai beaucoup admiré Ben Arfa pour sa conduite de balle, sa vivacité, sa vitesse d’exécution lorsqu’il dribble avant de distribuer le ballon."

Une préférence pour le côté droit ?

Depuis plusieurs rencontres, Cindy Caputo évolue sur le côté gauche de l'attaque stéphanoise. Pourtant, elle avoue avoir une préférence pour le couloir opposé.

"C’est différent. Mon coach, Laurent Mortel, me fait jouer à gauche depuis deux saisons, en tant qu’ailière de débordement. Mon rôle est d’apporter de la percussion vers l’extérieur et de centrer en bout de course. Mais, à titre personnel, j’ai toujours préféré évoluer sur le côté droit, car cela me permet de rentrer sur mon pied gauche pour enrouler mes frappes ou déposer des ballons plongeants. Cela dit, mes statistiques sont meilleures à gauche, donc je dois admettre que mon coach a raison de me positionner à ce poste."

Pour retrouver l'intégralité de l'interview, rendez-vous sur le site de la FFF.