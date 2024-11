Après de longues semaines d'absence, Ben Old a fait un retour symbolique à L’Étrat ce matin. Bien qu'il ne soit pas encore prêt à retrouver les terrains, sa présence a été un véritable rayon de soleil pour ses coéquipiers et le staff de l’ASSE, alors que le club s’apprête à disputer un match crucial contre Montpellier dans la course au maintien.

Opéré il y a plusieurs semaines pour une entorse au genou avec atteinte du ligament latéral interne et du ménisque, l’international néo-zélandais poursuit sa réathlétisation. Cette étape est essentielle pour retrouver progressivement sa pleine condition physique après une indisponibilité estimée à quatre mois. Ce matin, Ben Old n’a pas évidemment pas participé à la séance du jour, mais a tout de même tenu à saluer ses partenaires dans la salle de sport du centre d’entraînement.

Old à l'Etrat

Cette visite est plus qu’un simple passage : elle témoigne de l’attachement de Ben Old à l’équipe malgré la distance imposée par sa blessure. Depuis le début de la saison, le jeune ailier de 22 ans s'était imposé comme un joueur intéressant du dispositif d’Olivier Dall’Oglio, enchaînant les prestations remarquées avec l’ASSE et sa sélection nationale. Son absence prolongée est un coup dur pour les Verts, mais ce retour symbolique rappelle que le joueur reste investi dans la vie du groupe.

Des sourires pour l'ASSE

Alors que l’ASSE se prépare à affronter Montpellier ce samedi dans une rencontre déterminante, les Verts ont pu partager un moment agréable avec leur coéquipier. Son retour progressif à L’Étrat, même en tant que simple spectateur pour l’instant, rappelle que le chemin de la guérison est en bonne voie et que les Verts pourront compter sur son talent à l'avenir.

En attendant, l'ensemble du club et des supporters continuent de soutenir Ben Old, impatients de le revoir fouler la pelouse de Geoffroy-Guichard.

En salle... avec un coach un peu particulier ! 🥰 pic.twitter.com/BfYRooLgs3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 20, 2024

Old va bien !

Ben Old (ASSE) : "Je vais bien. Dans une semaine, je vais pouvoir enlever mon attelle. Ensuite, je retournerai en Nouvelle-Zélance pour un petit moment et je reviendrai. Aujourd'hui, je dois faire une session gainage pour l'équipe. Mais je vais devoir parler en français !"