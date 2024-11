La LFP, à défaut de garantir aux clubs français des revenus suffisants pour rivaliser avec leurs homologues du Big 5, fait preuve d'ingéniosité dans sa communication. Sa filiale LFP Média renforce ainsi sa présence sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok.

La LFP renforce donc son partenariat avec le réseau TikTok. L'objectif : offrir à la Ligue 1 une exposition toujours plus grande, notamment auprès des jeunes générations. Derrière Snapchat et Instagram, TikTok cherche à rassembler la "génération Z" autour du football. Pour ce faire, la LFP s'est entourée d'influenceurs fortement suivis comme @PauloLeSportix (1,9 millions d'abonnés), @Footavu (583 000 abonnés) ou encore @LeonStreetSkills (3,2 millions d'abonnés).

Ces influenceurs mettront en scène la Ligue 1 et ses clubs de façon originale. Parallèlement à cela, des contenus exclusifs seront proposés par la LFP sur le réseau social. Il y aura notamment une série de contenus qui présenteront les talents les plus prometteurs du championnat. La cible "jeunes" est donc clairement dans le viseur de l'instance qui organise le football professionnel français.

Le communiqué de la LFP

Dans la continuité d’une première année de partenariat couronnée de succès, LFP Media et TikTok étendent et renforcent leur collaboration.

Depuis 2023, LFP Media et TikTok unissent leurs efforts pour offrir aux passionnés de football en France et à l'international une expérience inédite. À cette fin, TikTok a créé une page dédiée, accessible directement depuis la barre de recherche de l’application, qui met en avant le meilleur du football français.

Les utilisateurs de la plateforme trouveront également sous le hashtag #Ligue1, des contenus proposés par des clubs et des diffuseurs.

Fort de ce succès, LFP Media et TikTok vont plus loin, et inaugurent pour la saison 2024-25, un programme d’ambassadeurs TikTok qui réunit des créateurs français tels que @PauloLeSportix ou @Footavu mais aussi internationaux à l’instar de @LeonStreetSkills, @ItsAppie, @Akkamist ou bien encore @CelineDept. Ces créateurs TikTok proposeront aux fans de la ligue 1 McDonald’s et de sport, des contenus inédits, pour découvrir les rencontres du championnat français sous un angle exclusif. Leurs contenus seront également mis en avant sur la page dédiée à la Ligue 1 McDonald’s sur TikTok, aux côtés de plusieurs médias internationaux.

Parallèlement, LFP Media intensifie la production de contenus exclusifs sur TikTok, avec le lancement imminent d’une série de formats consacrés aux joueurs prometteurs du championnat. Imprégnés de l'atmosphère des clubs, ces contenus seront exclusivement accessibles sur TikTok et valorisés à travers les outils in-app.

Enfin, TikTok poursuivra son accompagnement direct des clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, afin de soutenir leur dynamique de développement et d’augmenter l'impact de ce partenariat.

Les chiffres clés de la collaboration entre TikTok et la Ligue 1 McDonald’s :

3,6 milliards de vues pour le hashtag #Ligue1 lors de la saison 2023-24.

1,09 milliard de vues pour le compte @ligue1 durant la saison 2023-24, soit une moyenne de plus d’un million de vues par publication.

11,5 millions d'abonnés acquis par @ligue1 depuis janvier 2023. 2ème ligue du TOP 5 Européen la plus suivie avec la Premier League, avec 17 millions d’abonnés.

Une communauté de 63 millions de followers pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s, en forte croissance avec plus de 3 millions d'abonnés supplémentaires en six mois.