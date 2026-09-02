Exemptée de rencontre officielle ce week-end, l’ASSE féminine n’est pas restée inactive à une semaine de ses débuts en Seconde Ligue. Yannick Chandioux a profité de cette dernière ligne droite pour poursuivre ses réglages à travers une opposition interne, tandis que plusieurs jeunes du groupe professionnel ont retrouvé les U19 pour une rencontre particulièrement relevée à Clermont.

Chandioux profite de la coupure pour poursuivre ses réglages

Après sa victoire face à Roubaix-Wervicq (4-2) en Coupe LFFP, l’ASSE bénéficiait d’un week-end sans compétition. Les Vertes pouvaient ainsi préparer sereinement le lancement de leur saison en Seconde Ligue.

Cette coupure tombait bien pour Yannick Chandioux. Malgré le résultat, le technicien n’était pas pleinement satisfait du contenu proposé. Il a donc profité de la semaine pour travailler plusieurs systèmes. L’objectif était aussi de poursuivre les ajustements d’un groupe encore largement renouvelé.

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L’infirmerie s’est également progressivement vidée. Dona Scannapieco a retrouvé le terrain jeudi. Agathe Felden a repris avec le groupe samedi. Emmy Ganne a, elle, travaillé en salle depuis mercredi. Ninon Blanchard a été ménagée ces derniers jours.

Une opposition interne pour garder le rythme

Exemptées en Coupe LFFP, les Vertes n’avaient aucun adversaire au programme ce week-end. Elles ont donc terminé leur semaine par une opposition à onze contre onze. Plusieurs joueuses des catégories inférieures ont été appelées pour compléter les deux équipes. Thaïs Aznar (R1) et Anaïs Quiblier (U19) étaient notamment présentes. Céleste Delcroix était également de la partie. La latérale avait passé la semaine à Clairefontaine avec l’équipe de France U20. Elle prépare actuellement la Coupe du monde avant de retrouver momentanément Saint-Étienne ce week-end.

Cette opposition a permis à Yannick Chandioux de poursuivre ses essais. Le technicien a encore mélangé les associations et les rôles. Les joueuses sous chasuble orange se sont imposées 3-1. De nombreux changements de camp ont eu lieu à la pause. Inna Hlushchenko a marqué pour chacune des deux équipes. Tyler Isgrig s’est aussi distinguée avec une belle frappe croisée.

Seule ombre au tableau, Roxane Couasnon a quitté le terrain en boitant en seconde période. Elle a ensuite suivi la fin de séance avec une poche de glace sur la cuisse. Sa situation sera à surveiller. Le secteur des latérales va déjà perdre temporairement Céleste Delcroix, attendue en Pologne avec les Bleuettes.

Chovin, Ganne et Quily avec les U19 face à un gros morceau

Pendant ce temps, plusieurs jeunes habituellement intégrées au groupe professionnel ont retrouvé les U19. Noélie Chovin, Emmy Ganne et Laura Quily étaient notamment concernées. Les trois Stéphanoises ont participé à une rencontre amicale disputée à Clermont. Ce retour ponctuel illustre les passerelles mises en place avec le groupe professionnel. Le résultat a été lourd, avec une défaite 6-0.

Mais l’adversité mérite d’être précisée. Les U19 stéphanoises n’affrontaient pas leurs homologues clermontoises. Elles étaient opposées à l’équipe première féminine de Clermont, pensionnaire de Division 3. Le défi était donc particulièrement relevé face à des joueuses seniors. Cela permet aussi de relativiser l’ampleur du score.

Chovin, Ganne et Quily font partie des jeunes suivies de près par Yannick Chandioux. Le technicien souhaite les faire travailler régulièrement avec les professionnelles. Elles peuvent aussi retrouver ponctuellement leur catégorie. L’objectif est notamment de continuer à accumuler du temps de jeu.

Derniers réglages avant Thonon

Cette semaine de travail referme désormais la longue préparation estivale des Vertes. Après quatre amicaux, une première rencontre officielle en Coupe LFFP puis ce week-end consacré au travail, place au championnat. Reléguée au printemps dernier, l’ASSE lancera sa quête d’un retour dans l’élite dimanche à 15 heures sur la pelouse de Thonon-Évian.

Yannick Chandioux devrait alors disposer d’un groupe presque au complet, sous réserve notamment de l’évolution de la situation de Roxane Couasnon. Céleste Delcroix manquera en revanche ce premier rendez-vous puisqu’au même moment, la Stéphanoise débutera la Coupe du monde U20 avec l’équipe de France face à la Corée du Sud.