Les supporters stéphanois ont retenu leur souffle, puis ont laissé exploser leur joie. En s'imposant sur la pelouse de Dijon (3-2) au terme d'un scénario haletant, l'AS Saint-Étienne (ASSE) n'a pas seulement décroché trois points précieux. Les Verts ont enfin prouvé qu'ils avaient des ressources mentales pour renverser une situation compromise.

Menée 2-1 à l'extérieur, l'équipe a su trouver la force de caractère nécessaire pour faire basculer la rencontre en sa faveur dans le dernier quart d'heure. Les Verts ont trouvé des ressources pour s'offrir quatre points d'avance sur ses premiers poursuivants.

Un scénario qui n'avait pas été réalisé par l'ASSE depuis presque un an

Ce genre de scénario était devenu une arlésienne dans le Forez. Pour retrouver la trace d'un match où l'ASSE avait réussi à l'emporter après avoir été menée au score, il fallait remonter jusqu'à septembre 2025. C'était lors d'un déplacement mémorable à Clermont. Ce jour-là, les hommes du Forez s'étaient imposés 2-1 grâce à un coaching gagnant à la pause : l'entrée en jeu de Lucas Stassin avait tout changé, le Belge s'offrant un but et une passe décisive pour Augustine Boakye.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Depuis ce déplacement en Auvergne, l'effectif semblait bloqué dès que l'adversaire prenait l'avantage. concéder l'ouverture du score ou se retrouver mené équivalait presque systématiquement à un coup de massue fatal. À Dijon, ce blocage psychologique a enfin sauté. Les joueurs n'ont pas baissé les bras, imposant un rythme d'enfer en fin de match pour faire plier la défense bourguignonne.

Ce succès à l'arraché pourrait marquer un vrai tournant dans la saison stéphanoise. Au-delà des choix tactiques et des performances individuelles, c'est l'état d'esprit conquérant qui rassure tout le peuple vert. Retrouver cette capacité de réaction est indispensable pour viser le haut du tableau. Quand le mental suit, l'ASSE redevient une équipe particulièrement redoutable et difficile à manœuvrer. Une force indispensable pour prétendre sérieusement à une montée directe en fin de saison