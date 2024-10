Depuis longtemps, l'ASSE se veut être un club formateur. Le centre de formation des Verts a été placé au cœur du développement ces dernières saisons, une tendance qui ne devrait pas changer malgré le rachat du club par le groupe KSV (Kilmer Sports Ventures).

Olivier Dall’Oglio, après avoir obtenu trois points précieux face à Auxerre, a bénéficié de deux semaines pour préparer la réception du Racing Club de Lens. Ce match très attendu pourrait permettre aux Stéphanois de basculer dans la première moitié du classement en cas de résultat positif. Durant cette trêve internationale, plusieurs joueurs ont rejoint leur sélection : Dylan Batubinsika, Lucas Stassin, Ben Old et Zuriko Davitashvili. Ces joueurs devraient retrouver le groupe en fin de semaine.

Plusieurs jeunes avec les pros

Comme à son habitude, Olivier Dall’Oglio a profité de cette période pour observer plusieurs jeunes talents. Le milieu de terrain Kenzo Kies a ainsi fait sa première apparition à l’entraînement avec le groupe professionnel cette semaine. C'est également le cas du gardien Matéo Houngbo Civier. L'attaquant Melvyn Agesilas a également été intégré aux séances. Ce jeune Francilien franchit les étapes les unes après les autres et s'impose aujourd’hui comme un élément clé de l'équipe réserve. Percutant et dynamique, il se distingue par ses qualités offensives sous la direction de Razik Nedder. Bien qu’il soit encore trop tôt pour envisager son intégration en Ligue 1, ses performances n’ont pas échappé aux observateurs, comme en témoignent ses participations de plus en plus régulières aux entraînements du groupe professionnel.

L'avenir se prépare à l'ASSE

Âgé de 18 ans, Agesilas a signé un contrat professionnel jusqu'en juin 2027 et a réalisé un excellent début de saison avec l’équipe réserve, se montrant décisif lors du dernier match contre l'Olympique Lyonnais en obtenant le penalty de la victoire. Cela constitue une juste récompense pour un joueur qui devrait faire ses débuts avec le groupe professionnel de l'AS Saint-Étienne dans les mois à venir.

Aussi durant la séance du jour, Kevin Pedro, suspendu de longue date, Mohamed Lamine Ndiaye et Jibril Othman étaient présents à la séance du jour. Plus habitué Antoine Gauthier a également participé. Une revue d'effectif chez les jeunes pendant cette période internationale.