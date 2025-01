Après un nul face à Nantes (1-1), l’ASSE s’apprête à se rendre à Auxerre ce vendredi. Une rencontre très importante entre deux concurrents dans la course au maintien. Plusieurs Stéphanois sont sur le coup d'une suspension.

Plus que 2 stéphanois en sursis - ASSE

Cette rencontre s’annonce délicate à plus d’un titre. Outre la pression qui pourrait s'ajouter sur les épaules des hommes d'Eirik Horneland, l'ASSE va affronter un adversaire qui n'est pas au mieux ces dernières semaines. Convalescent après une déroute à Angers, l'AJA n'a plus gagner depuis novembre et veut à tout prix se resassir. face aux Verts. La rencontre s'annonce particulièrement rythmée en ouverture de la J19 de Ligue 1. Pour l'occasion, plusieurs joueurs de l’ASSE resteront sous la menace d’une suspension. Une situation qui pourrait compliquer la tache de l'ASSE pour les prochaines semaines, notamment face à Rennes.

Lucas Stassin restera en sursis pour la dernière fois face à Auxerre. Egalement sous la menace, Gautier Larsonneur devra éviter de récolter un carton jaune pour les trois rencontres à venir. Averti pour contestation face aux Canaris, le capitaine de l'ASSE est de nouveau en sursis. En cas de suspension, Brice Maubleu aurait l'occasion de faire meilleure impression que face à l'OM en Coupe de france.

Pour rappel, Benjamin Bouchouari, plaque tournante du milieu de terrain de l'ASSE, est déjà suspendu à Auxerre. Sous la menace, il avait récolté un avertissement face au PSG. C'est également le cas de Louis Mouton qui manquera lui aussi ce déplacement important. Eirik Horneland devra recomposer son milieu de terrain.

Position Équipe Cartons Jaunes Cartons Rouges 1 Paris-SG 23 0 2 Angers 25 1 3 Toulouse 26 1 4 Lyon 31 0 5 Le Havre 32 1 6 Brest 35 1 7 Strasbourg 39 0 8 Nantes 36 1 9 Rennes 37 1 10 Saint-Étienne 39 1 11 Reims 40 1 12 Nice 37 2 13 Monaco 34 3 14 Lille 44 1 15 Auxerre 35 4 16 Marseille 32 5 17 Lens 47 4 18 Montpellier 54 6

Résumé :

Équipe la plus disciplinée : Paris-SG (23 cartons jaunes, aucun rouge).

Paris-SG (23 cartons jaunes, aucun rouge). Équipe la moins disciplinée : Montpellier (54 cartons jaunes, 6 rouges).

Cartons jaunes et rouges des joueurs de l'ASSE

Joueur Nation Position Âge Cartons Jaunes Cartons Rouges Augustine Boakye GHA MT, AT 24 ans 4 0 Gautier Larsonneur FRA GB 27 ans 4 0 Léo Pétrot FRA DF 27 ans 3 0 Benjamin Bouchouari MAR MT 23 ans 3 0 Mathieu Cafaro FRA MT, AT 27 ans 3 1 Pierre Ekwah Elimby FRA MT, DF 22 ans 2 0 Yunis Abdelhamid MAR DF 37 ans 2 0 Lucas Stassin BEL AT 20 ans 2 0 Louis Mouton FRA MT 22 ans 2 0 Mathis Amougou FRA MT 18 ans 2 0 Pierre Cornud FRA DF 28 ans 2 0 Marwann Nzuzi FRA DF 20 ans 2 0 Zuriko Davitashvili GEO MT, AT 23 ans 1 0 Dylan Batubinsika COD DF 28 ans 2 0 Dennis Appiah FRA DF 32 ans 1 0 Ibrahim Sissoko MLI AT 29 ans 1 0 Mickaël Nadé FRA DF 25 ans 1 0 Yvann Maçon FRA DF 26 ans 1 0 Lamine Fomba FRA MT 26 ans 1 0 Aïmen Moueffek FRA MT 23 ans 0 0 Ben Old NZL MT, AT 22 ans 0 0 Florian Tardieu FRA MT 32 ans 0 0 Ayman Aiki FRA AT, MT 19 ans 0 0 Beres Owusu FRA DF 21 ans 0 0 Ibrahima Wadji SEN MT, AT 29 ans 0 0 Igor Miladinović SRB AT 21 ans 0 0 Kévin Pedro FRA DF 18 ans 0 0 Djylian N'Guessan FRA AT 16 ans 0 0 Jibril Othman TUN AT 20 ans 0 0

