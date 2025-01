La mission maintien reste complexe pour l’ASSE, actuellement 16ᵉ de Ligue 1 et premier barragiste. Après un match nul arraché contre Nantes (1-1), les hommes d’Eirik Horneland se préparent à un mois décisif. Entre déplacements périlleux et confrontations directes, les Verts n’auront pas le droit à l’erreur.

Un déplacement crucial à Auxerre

Le prochain rendez-vous des Stéphanois est prévu à Auxerre ce vendredi, une équipe en lutte pour éviter les profondeurs du classement. Ce match sera capital dans l’optique du maintien, car l’AJA est un concurrent direct bien qu'ils comptent 22 points. En cas de défaite, l’ASSE pourrait se retrouver en grande difficulté. Les points valent double dans ce type de rencontres. Quatrième meilleure équipe à domicile avec cinq victoires, trois pour seulement une défaite, on comprend rapidement la tache qui attend l'ASSE.

Calendrier relevé pour l'ASSE

Après Auxerre, Saint-Étienne devra affronter Lille au Stade Pierre-Mauroy, une équipe bien installée dans la course à l'Europe et réputée pour son efficacité à domicile (5ᵉ équipe en la matière). Suivra ensuite la réception du Stade Rennais, une équipe qui doit à tout prix prendre des points pour s'extirper d'une situation critique. Ces deux matches représentent des défis immenses pour une équipe en manque de confiance.

Le match contre Rennes sera d’autant plus important que les Bretons restent imprévisibles. Battus récemment par Brest à domicile, les rennais font du surplace et compte le même nombre de points que l'ASSE (17). Les Verts retrouveront toutefois pour l'occasion leurs deux kops, après deux rencontres à huis clos partiel.

L’espoir d’un renfort hivernal

Un calendrier chargé qui va demander une confirmation du meilleur visage affiché par les joueurs d’Eirik Horneland. Le compteur point devra tourner dans cette course au maintien. Parallèlement, les dirigeants stéphanois devront s'activement sur le marché des transferts pour renforcer un groupe qui comporte des carences. Des recrues devront arriver pour apporter un nouveau souffle à une équipe en quête de solutions.

Ce calendrier pourrait bien être le tournant de la saison pour Saint-Étienne. Entre la nécessité de prendre des points face à des concurrents directs et l’obligation de résister aux cadors du championnat, chaque match sera une finale. Les Verts devront de montrer plus efficace et continuer de progresser pour espérer sortir la tête de l’eau et s'offrir un avenir en Ligue 1.

Quatre rendez-vous compliqués pour l'ASSE

Journée 19

Auxerre - AS Saint-Etienne

AS Monaco - Rennes

PSG - Reims

Nantes - Lyon

Journée 20

Lille - AS Saint-Etienne

Reims - Nantes

Rennes - Strasbourg

Journée 21

AS Saint-Etienne - Rennes

Nantes - Brest

Lyon - Reims

Journée 22