Les Verts se déplaçaient sur le rocher pour le premier épisode de la saison 2024-2025. Ils se sont inclinés 1-0, mais Mathis Amougou, le joyau du centre de formation a brillé pour sa première en ligue 1.

« J’ai eu des frissons avec les supporters » (Amougou après ASM-ASSE)

Mathis Amougou (sur EVECT) : « Je suis satisfait d’avoir pu effectuer ma première en Ligue 1 avec ce grand club qu’est l’AS Saint-Étienne mais c’est un résultat frustrant. On espérait mieux et on aurait pu obtenir davantage. L’état d’esprit était bon, ça reste encourageant pour la suite, on va continuer de travailler. En pénétrant sur la pelouse ce soir, avec les plus jeunes, on avait qu’une seule chose en tête, c’était de représenter au mieux la génération verte. Nous n’avions pas de pression, nous savions ce que nous avions à faire.

En face, il y avait de bonnes individualités mais quand tu es sur le terrain, tu ne calcules pas, tu es simplement focus sur tes propres qualités. On doit continuer comme cela. Personnellement, je suis assez content de mon match mais le résultat me frustre un peu, malgré tout, je suis content de cette première avec l’’ASSE en Ligue 1, surtout devant nos supporters. J’ai eu des frissons, merci à eux, merci à tous ceux qui sont venus et je sais qu’ils étaient encore plus nombreux à nous suivre à distance. Ce club est beaucoup suivi, c’est quelque chose de très beau. »

Abdelhamid déclare sa flamme au petit

Yunis Abdelhamid a évoqué le jeune stéphanois à l’issue de la rencontre : « Amougou était avec l’EDF 19. On entendait beaucoup de bien de lui. Quand il est revenu, il a su répondre aux attentes. Honnêtement, il a fait un très gros match, mais ce n’est que le début. Il faut continuer sur cette lancée-là, travailler en entraînement et de pouvoir répéter ces prestations. On a besoin de joueurs, peu importe l’âge, qui sont capables de prendre la responsabilité et d’aider au mieux l’équipe. Je pense qu’il en est capable. Tout le monde le sait. On va essayer de l’aider et de faire en sorte qu’il continue sur cette lancée-là. »