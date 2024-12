Alors que l'ASSE était en quête du successeur d'Olivier Dall'Oglio, Eirik Horneland devrait débarquer sur le banc stéphanois sauf retournement de situation. Une décision qui divise les experts du football. Jean-Michel Larqué a exprimé son inquiétude sur RMC.

Larqué critique le projet de l'ASSE

Sous pavillon canadien depuis la promotion des Verts en Ligue 1, Saint-Étienne met en place étape par étape son projet. Olivier Dall'Oglio n'a pas résisté aux difficultés d'un maintien en Ligue 1. Mais la nomination d'Eirik Horneland pourrait être le premier coup de crayon du projet KSV. Jean-Michel Larqué n'est pas de cet avis.

Jean-Michel Larqué : "Nous avons ce que l'on mérite quand on veut à tout prix vendre le club. On a vendu le club à un actionnaire, un président, jamais présent. À deux personnes qui travaillent avec leurs ordinateurs en train de chercher l'oiseau rare avec des datas. Puis, pendant ce même temps, Jean-François Soucasse ne sait plus où aller. Loic Perrin ne s'occupait pas très bien du recrutement. Il ne travaille plus du tout, ou alors n'est plus réellement impliqué. Il s'occupe du nombre de yaourts et des kilos de spaghettis à commander."

Le mercato estival pointé du doigt

Les dirigeants stéphanois dépensaient certes plus de 20 millions d'euros l'été dernier, mais sans l'acquisition d'un véritable renfort pour accrocher le maintien. Avec seulement Yunis Abdelhamid comme expérimenté de la Ligue 1, l'ASSE ne compte aujourd'hui que des paris, tous plus ou moins réussis. À l'image de Davitashvili, Stassin, Boakye ou Old.

Jean-Michel Larqué : "Quand tu ne travailles pas et qu'en plus de ne pas travailler, tu n'as pas de talent. Quand tu renforces une équipe de Ligue 2 qui, l'an passé, est montée avec beaucoup de cœur et beaucoup de réussite, par des retraités de Ligue 1 et par des joueurs de Ligue 2, tu as toujours une équipe de Ligue 2."