Deux semaines après une victoire dans le Forez face à une équipe de l'ASSE inoffensive, l'OM s'apprête à revenir dans la Loire. À l'occasion des 32ᵉ de finale de Coupe de France, les Olympiens comptent faire bonne figure dans cette compétition qu'ils ont cochée comme véritable objectif. L'entraineur de l'OM, Amir Murillo s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Amir Murillo (joueur de l'OM) : "La coupe est très importante pour nous. C'est un tournoi dans lequel nous souhaitons être compétitifs. Ce week-end, nous irons à Saint-Etienne avec la même mentalité que sur nos derniers matchs. Nous allons essayer d'aller chercher une victoire. C'est le plus important pour nous. [...] L'ASSE ? Oui, nous pouvons nous appuyer sur le comportement que nous avons lors de notre dernier déplacement à Saint-Etienne. Nous avions fait preuve de sérieux. C'est très important de montrer ça. Ce match sera complètement différent. Ils ont un nouvel entraîneur. On ne sait pas s'ils joueront avec le même système. Mais nous, on veut afficher la même dynamique sur cette rencontre."

L'OM reste en forme physiquement

Amir Murillo (joueur de l'OM) : "On peut encore et nous devons nous améliorer. [...] Physiquement ? Avoir un seul match par semaine cette saison, je pense que pour le moment c'est un avantage. Nous avons plus de temps pour récupérer. Un joueur doit quand même jouer le plus de matchs possible. Il n'y a pas vraiment de différence au final.

Aligné face à l'ASSE, il y a deux semaines. Amir Murillo et l'Olympique de Marseille aspirent à des grandes ambitions en Coupe de France cette saison. Une compétition que les Olympiens n'ont pas remporter depuis plusieurs années. Les stéphanois sont prévenus, l'OM viendra avec les crocs. Rendez-vous dimanche à 14 h 45 pour le coup d'envoi.