La recherche du prochain entraîneur de l'ASSE anime l'actualité stéphanoise. Le norvégien Eirik Horneland tient la corde et pourrait rapidement rejoindre le Forez.

Suite à la dixième défaite de la saison, les dirigeants de l'ASSE ont décidé de se séparer d'Olivier Dall'Oglio. Ivan Gazidis a tenu à remercier l'entraineur qui a replacé l'ASSE en Ligue 1 : « Nous tenons à remercier Olivier Dall'Oglio pour tout ce qu'il a apporté à l'AS Saint-Étienne, et en particulier pour le rôle central qu'il a joué dans la remontée du club en Ligue 1. Avec l'ensemble du Peuple Vert, supporters, salariés et joueurs, nous garderons en mémoire ce succès qui a marqué le club, ainsi que les qualités humaines d'Olivier. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Grégory Pérès, le meilleur pour la suite de leur carrière. ».

La rupture de contrat de l'entraineur Cévenol et de son adjoint Grégory Pérès étant acté depuis ce début de semaine, les dirigeants planchent pour trouver le prochain technicien à qui confier les reines de l'équipe stéphanoise. Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato, nous apprenait il y a quelques jours que le profil du Norvégien Eirik Horneland était étudié de très près. Une information qui s'est confirmée depuis. Il est même tout en haut de la pile, selon les précisions de cette même source ce mardi.

Horneland avec l'ASSE face à l'OM ?

Le Progrès est venu compléter cette information et va plus loin : "Décidé à mettre un terme à ce suspens, il se serait engagé à donner une réponse, positive ou négative, au plus tard ce mardi soir aux dirigeants de Saint-Étienne selon une source locale. [...] Quoi qu’il en soit, les choses devraient vite se décanter, au plus tard en fin de semaine. La conférence de presse prévue avant la réception de l’OM dimanche (14 h 45) en 32e de finale de Coupe de France, en général à J-2 de la rencontre, a été repoussée au samedi, histoire de se laisser une fenêtre de tir supplémentaire pour présenter le nouveau coach. Mais sera-t-il sur le banc ou en tribunes pour jauger sa nouvelle équipe ?"

