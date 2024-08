La préparation estivale de l’ASSE entre dans sa phase finale, à moins de deux semaines du début de la nouvelle saison de Ligue 1. Quatre matchs amicaux se sont déjà disputés, contre des adversaires de différents calibres et sur des formats différents, permettant à Olivier Dall’Oglio de tester de nombreux jeunes joueurs tout en donnant du temps de jeu aux joueurs expérimentés et membres permanents du groupe professionnel.

Clermont (Ligue 2) ; Villareal (Liga) ; Montpellier (Ligue 1) et Grenoble (Ligue 2). Voilà les adversaires auxquels se sont frottés les Verts depuis le début de la préparation, pour des résultats plus ou moins satisfaisants (deux victoires, un nul et une défaite). Cette période de préparation permet à Olivier Dall’Oglio de procéder à une large revue d’effectif et de montrer au grand jour et publiquement les manques en termes de recrutement.

Toutefois, les chiffres des temps de jeu après 4 rencontres (3 matchs de 90 minutes, 1 match de 4×30 minutes, soit 390 minutes cumulées) sont intéressants à observer et à analyser.

Même scénario que l’été dernier pour un jeune de l’ASSE

C’est un scénario qui se répète d’un été à l’autre. L’an passé, les Verts de Laurent Batlles ont vécu une préparation largement tronquée, entre installations pas à la hauteur à La Plagne, et virus dans l’équipe qui a entraîné l’annulation du dernier match amical face à Montpellier. Néanmoins, quatre rencontres amicales s’étaient jouées. Et à la fin, le temps de jeu cumulé le plus important était revenu à… Antoine Gauthier et ses 203 minutes de jeu cumulées (ex-equao avec Wadji, et juste devant Rivera et ses 202 minutes). Le milieu de terrain avait su profiter des opportunités qui s’étaient présentées à lui pour gratter du temps de jeu avec le groupe de Laurent Batlles.

Cette saison, Antoine Gauthier réitère la performance, puisqu’après quatre rencontres, Antoine Gauthier cumule 247 minutes de jeu. C’est le plus important temps de jeu de l’effectif. Antoine Gauthier fait d’ailleurs partie des 10 joueurs à avoir participé aux quatre rencontres depuis le début de l’été. Quatre autres joueurs dépassent les 200 minutes de jeu cumulées : Ibrahim Sissoko, Gautier Larsonneur (en 3 matchs), Louis Mouton et Dennis Appiah. Les jeunes joueurs formés au club, Antoine Gauthier et Louis Mouton, font donc partie d’un club des 5 où ils côtoient des joueurs plus expérimentés et titulaires indiscutables la saison dernière.

Antoine Gauthier : 247 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Ibrahim Sissoko : 228 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Gautier Larsonneur : 225 minutes de jeu en 3 matchs disputés

Louis Mouton : 215 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Dennis Appiah : 213 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Derrière, trois joueurs s’approchent des 200 minutes de jeu : la recrue Yunis Abdelhamid, le jeune défenseur U19 Kévin Pédro et le revenant Lamine Fomba.

Yunis Abdelhamid : 195 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Lamine Fomba : 195 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Kévin Pedro : 195 minutes de jeu en 4 matchs disputés

Enfin, six autres joueurs sont parvenus à cumuler plus de 150 minutes de jeu depuis le début de la préparation. Parmi eux, trois jeunes joueurs dont l’un se démarque particulièrement cet été : Jibril Othman, auteur de deux buts. Deux recrues sont également présentes : Boakye et Old.