L’ASSE est en pleine préparation et la reprise du championnat approche à grands pas. Les hommes de Dall’Oglio ont connu leur première défaite samedi dernier contre Grenoble (3-5). Un nouvel amical contre Getafe aura lieu demain à 20 heures et sera l’occasion de montrer un bien meilleur visage. En attendant, le groupe a pu enregistrer un renfort en ce début de semaine.

Amougou à l’entraînement collectif

Ces dernières semaines, Mathis Amougou, comme son coéquipier Ayman Aiki, était aux côtés de Bernard Diomède et du groupe France U19. Convoqués en stage de réparation dès fin juin, les Bleuets ont ensuite enchaîné avec l’Euro U19, qui s’est achevé il y a maintenant une grosse semaine. Après un joli parcours en poule (victoires contre la Turquie et le Danemark, match nul contre l’Espagne), l’Equipe de France U19 avait continué à faire le travail jusqu’à la finale. Malheureusement, l’Espagne a pris le dessus dans le match décisif et a remporté l’Euro U19. Il s’agit de la deuxième finale perdue pour Mathis Amougou, après celle de la Coupe du monde U17 il y a quelques mois contre les Allemands.

Après plusieurs jours de repos, le milieu de terrain né en 2006 était de retour à l’Etrat hier. Il a en effet pris part à la séance collective du groupe professionnel. Apprécié par le club, il pourrait avoir un rôle à jouer durant la saison à venir. Son cas devrait en tout cas logiquement faire l’objet de discussions. Amougou est considéré comme l’un des plus gros talents français au milieu de terrain et on l’imagine difficilement revivre une saison en National 3, avec le groupe réserve.

Olivier Dall’Oglio voit donc son groupe s’élargir légèrement avec ce retour. Reste à savoir si Mathis Amougou pourra jouer quelques minutes sur les deux matchs amicaux à venir (Getafe puis Kiel).

