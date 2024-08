L’ASSE jouait son troisième match de préparation contre Montpellier hier (victoire 2-1). Avec un nul et deux victoires, les hommes de Dall’Oglio réalisent une bonne préparation. Les principes de jeu semblent s’imprégner doucement de ce nouveau groupe. Aussi, la jeune garde stéphanoise a une nouvelle fois été à la hauteur. Détails.

Dans ce troisième match, Olivier Dall’Oglio a augmenté les temps de jeu de certains joueurs. En effet, ils sont plusieurs à avoir joué 60 minutes alors qu’il était cantonné à 45 minutes lors des deux premiers matchs. Ainsi, le temps de jeu de certains joueurs se voient diminué. Toutefois, les jeunes rentabilisent bien le temps de jeu qui leur ait offert.

Marwann Nzuzi (titulaire lors d’ASSE-MHSC)

Le jeune latéral a signé en juin dernier un contrat professionnel d’une saison. Non aligné contre Clermont, il a joué la seconde période contre Villarreal. Réalisant une prestation très cohérente tant sur le plan défensif qu’offensif, il s’est offert 60 minutes de jeu ce soir contre Montpellier. Bien que fautif sur le penalty, sa prestation fut une nouvelle fois très intéressante ! À suivre !

Jibril Othman

L’attaquant international U20 tunisien réalise une préparation convaincante. Après une belle mi-temps contre Clermont bonifié par une passe décisive, il a marqué un superbe but contre Villarreal. Aujourd’hui, il a secondé Ibrahim Sissoko et aurait pu marquer en toute fin de rencontre. Ses prestations lui donnent du crédit pour la suite !

Antoine Gauthier (titulaire lors d’ASSE-MHSC)

Il est le joueur qui a eu le plus de temps de jeu durant cette préparation (187 minutes). Buteur contre Montpellier, il continue de prendre du galon. À un an de la fin de son contrat, Antoine Gauthier compte bien montrer qu’il faudra compter sur lui cette saison !

Kevin Pedro

Invité surprise de ce groupe, le juvénile Kévin Pedro (né en 2006) a joué encore une mi-temps cette après-midi. Seul joueur ne disposant pas d’un contrat professionnel au sein du groupe à Lunel, il a réalisé une belle partition. Il aurait même pu marquer avec un peu plus de justesse à l’heure de jeu ! Ses prestations sont en train de convaincre et ne demandent que confirmation… dès samedi contre Grenoble !

Beres Owusu

Excellent contre Villarreal, le défenseur central de l’ASSE a joué au poste de latéral aujourd’hui. Polyvalent, il s’adapte et prend le temps de jeu qui lui est offert. Fiable, sérieux et rigoureux tactiquement, Beres Owusu montre qu’il peut se hisser au niveau, comme en coupe de France la saison dernière où il avait été excellent !

Jebryl Sahraoui

Le milieu de terrain continue de gratter des minutes avec le groupe professionnel. Dans sa dernière année de contrat, comme Antoine Gauthier et Beres Owusu, il se montre. Joueur doté d’une qualité de passe et d’une justesse intéressante, il s’est mué en passeur décisif sur le second but de Davitashvili contre Villarreal. À suivre !

Sur le site officiel, Olivier Dall’Oglio a conclu par : « On est dans le bon sens, c’est clair. C’est grâce à la discipline des joueurs, des plus anciens comme des plus jeunes, dont je suis satisfait. Ça nous permet d’avancer. »