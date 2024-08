Le 18 juillet dernier, les joueuses de l’ASSE ont refoulé les pelouses de l’Etrat. Au programme, une longue préparation d’un petit peu plus de deux mois. Alors que le championnat est terminé depuis le 08 mai dernier, la reprise n’est fixée qu’au 21 septembre, soit quatre mois et demi de battement. Dans une interview accordée au Progrès, Laurent Mortel évoque cette période de transition, et les ambitions de la saison à venir.

Du volume pour débuter la préparation

Le 18 juillet dernier, jour de la découverte du nouveau calendrier d’Arkéma Première Ligue, les stéphanoises ont refoulé les pelouses. Au programme de leurs retrouvailles de ces premières semaines, l’intégration des nouvelles recrues, mais aussi une batterie de test. Les stéphanoises ont surtout effectué des longues séances, afin de créer une phase avec du volume. » On démarre avec une phase aérobie qui est assez lourde pour les joueuses. Pourtant, l’intensité est vite montée. Cette partie où on travaille le foncier est importante et il y a eu des séances difficiles à Méons. «

L’enjeu de cette reprise est de travailler sans forcément aller trop vite pour ne pas instaurer une fatigue précoce en étant prête trop tôt. Pour autant, il ne faut pas non plus se laisser « endormir » par ce laps de temps très long. Le Stage prévu au Chambon-sur-Lignon intervient deux semaines et demie après la reprise. L’ASSE enchaînera ensuite avec une semaine pour couper entre le 06 et le 14 août avant d’entamer la seconde phase de la préparation. » Ensuite, on va s’orienter vers un travail tactique, avec des efforts plus “football” et plus courts. » Un travail qui se combinera à l’enchaînement de plusieurs matchs amicaux. »

De grandes ambitions pour l’ASSE ?

En terminant 7ème l’an passé, les Vertes ont montré qu’elles étaient capables de se mettre au niveau de ce championnat. Aujourd’hui le recrutement s’est accéléré. Après une longue liste de départs, Laurent Mortel veut encore voir son effectif s’étoffer. » Pour l’heure, on a 14 joueuses et deux gardiennes. On travaille activement pour remplacer Regina Otu, mais il n’y a pas la nécessité d’empiler les joueuses. Cela laissera un peu de place aux jeunes. Si on a besoin de réajuster ensuite, on le fera en décembre. «

Laurent Mortel et son staff espèrent construire un effectif complet avec une vraie « ossature ». ALors que l’an passé l’objectif de maintien était annoncé en début de saison, cette fois-ci l’ASSE souhaite viser plus haut tout en restant humble « On veut asseoir notre place. Il y a trois ou quatre équipes qui sont hors système, et nous, on s’est renforcé. Maintenant, annoncer vouloir jouer le top 4 serait un manque d’humilité. L’objectif est de pouvoir exister sur des gros matchs. »

Les Vertes vont pouvoir se tester face à plusieurs équipes de D1. Le premier match de préparation est fixé au 17 août prochain face au Paris FC.