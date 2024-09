Ce lundi, l’ASSE reprenait le chemin des entraînements après une semaine plus calme liée à la trêve internationale. À J-5 de la quatrième journée de ligue 1 Mc Donalds, les hommes d’Olivier Dall’Oglio se préparent à recevoir à Geoffroy Guichard le LOSC de Bruno Genesio. Un match qui s’annonce délicat face à un des cadors du championnat.

Les internationaux vont revenir au fur et à mesure de la semaine, Amougou a lui été dispensé de la deuxième rencontre prévue hier pour revenir dès ce week-end dans le Forez. Abdelhamid et Batubinsika étaient hier soir avec leur sélection, leur retour est envisagé dans la journée pour une reprise probablement demain avec le groupe. Davitashvili joue aujourd’hui et rentrera à Saint-Etienne demain. Quant à Ben Old, actuellement aux USA, sa présence contre le LOSC est incertaine à cause d’une fatigue et d’un risque de blessure important avec le long trajet ! Aiki devrait rentrer aujourd’hui également !

Une nouvelle tête à l’entrainement de l’ASSE ce lundi

C’est un retour qui fait plaisir. Ce lundi, Boubacar Fall, blessé de longue date, était de retour à l’entraînement avec le groupe. Le gardien sénégalais a enchaîné les pépins physiques. En effet, il vit un véritable calvaire depuis près de deux ans. Après avoir connu son premier match professionnel avec l’ASSE contre Caen (1-1, le 30 décembre 2022, but de Charbonnier), Boubacar Fall peine à enchainer.

Blessé dans un premier temps au ménisque, il s’était fait opérer en mars 2023. Après une longue période de rééducation, le gardien de 198 cm avait rechaussé les crampons pour quelques matchs avec l’équipe réserve avant de rechuter. Régulièrement visible sur le bord terrain de Geoffroy Guichard la saison dernière, il se déplaçait en béquilles.

Prématuré de le voir jouer de suite

Il est encore trop tôt pour envisager une reprise totale de Boubacar Fall avec la réserve de l’ASSE. Tout d’abord, il va devoir suivre un protocole bien établi par le staff médical du club. L’occasion pour lui de s’éviter une seconde rechute. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur issu de Guédiawaye, veut retrouver la plénitude de ses moyens pour poursuivre l’aventure dans le Forez ou s’offrir un nouveau projet de qualité !