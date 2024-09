L’ASSE retrouve la compétition ce vendredi. Les Verts recevront Lille à Geoffroy-Guichard pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre particulièrement attendue où Olivier Dall’Oglio et ses hommes auront déjà une certaine pression. Une bonne nouvelle est alors que les stéphanois se préparent pour ce match.

L’ASSE déplumée

Avec zéro point au compteur, l’ASSE reste sur trois revers et une triste dernière place au classement. Les stéphanois devront réagir ce vendredi face à Lille. Les Verts ont eu deux semaines pour préparer cette rencontre. Pour autant, de nombreux joueurs manquaient à l’appel la semaine dernière. Sélectionnés, Yunis Abdelhamid, Dylan Batubinsika, Kévin Pedro, Ayman Aiki, Mathis Amougou, Zuriko Davitashvili et Ben Old n’étaient pas dans le Forez. Une situation qui n’a pas réjoui l’entraîneur Olivier Dall’Oglio qui l’avait glissé en conférence de presse après la déroute en terres brestoises.

« Les trois quarts de nos joueurs partent en sélection durant la trêve. En fait les joueurs qu’on a pris : l’international et l’espoir belge que je ne verrai même pas et qui va déjà repartir, on a nos jeunes joueurs qui sont en équipe de France aussi qui vont partir, nos internationaux… On ne pourra pas profiter, mais avec ceux qui resteront, on va quand même travailler, ça, c’est sûr, là, il n’y a pas de doute, on va continuer à bosser, de toute façon qu’à l’issue, on peut avoir d’autres que le travail. »

Une semaine plus tard, il semble que le coach stéphanois ait été entendu. Très rapidement après sa prise de parole, nous avons appris que Lucas Stassin n’allait pas rejoindre la sélection des espoirs belges. Le buteur recruté en fin de mercato a pu profiter de la trêve pour découvrir ses coéquipiers et l’Etrat.

Les Verts négocient ?

C’est également le cas de Mathis Amougou a priori. En effet, retenu par l’équipe de France U20 aux côtés d’Ayman Aiki, le milieu de terrain des Verts était titulaire lors de la première rencontre. Il a même inscrit un but. Toutefois, alors que les U20 jouent ce lundi après-midi, Mathis Amougou est apparu sur les photos de l’entrainement diffusé par le club. Nouvel arrangement demandé par l’ASSE ? Probable. Une chose est certaine, Olivier Dall’Oglio doit apprécier.

Le staff va disposer de la semaine entière pour mettre en place un milieu de terrain qui retrouve Aïmen Moueffek, de retour de blessure, et de Pierre Ekwah, recruté le 30 août par l’ASSE. De bonnes nouvelles pour Olivier Dall’Oglio.