L'ASSE a retrouvé la confiance, une semaine après la victoire dans le derby (2-1). La porte d'un potentiel maintien semble désormais ouverte, bien qu'il soit impératif d'enchaîner. Saint-Étienne se déplace à Strasbourg ce samedi (17h00). Léo Pétrot s'est exprimé en conférence de presse. Il insiste, le derby ne doit pas être une fin en soit, mais bien un tremplin.

Léo Pétrot (ASSE) en conférence de presse : "Après le derby, on a célébré. On était très contents du contenu et de la victoire. On connaissait l'importance de ce match. Mais maintenant, on est redescendu. On a bien récupéré. On a travaillé aussi toute cette semaine pour ce match important qui arrive, parce qu'on sait qu'il n'y aura que des matchs importants.

Cette victoire, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté de gagner ce match. Il y avait un double enjeu. L'enjeu sur la rivalité régionale, mais aussi sur le côté classement, qui était important pour nous. C'est très bien qu'on ait pu gagner ce match.Une double fierté. On est forcément plus touchés quand on est un Stéphanois et qu'on arrive à gagner un derby.

La passe décisive ? C'est un peu plus anecdotique, mais l'important, c'était vraiment que l'équipe fasse le match qu'on a réussi à faire. Maintenant, c'est de bon augure pour la suite du championnat."

L'ASSE tient son match référence !

Léo Pétrot (ASSE) : "On attendait un match référence où on arrive à tenir sur la durée. Ça a été le cas sur ce match-là. Il faudra qu'on arrive à le faire sur les prochains matchs. On voit aussi ce qu'on arrive à produire. Le coach qui a énormément confiance en nous. Il faut qu'on continue à appuyer là-dessus. On sait encore qu'on a des marges de progression, mais on sait qu'en continuant sur cette voie. Pouvoir prendre des points, ça permet de bonifier aussi le bon travail effectué.

Quand on perd des matchs et qu'on est dans une position de classement délicate, et qu'on arrive sur des matchs un petit peu couperets, ça peut être compliqué. Il y a forcément de la pression, même s'il y a toujours de la pression dans le foot. C’est encore plus le cas avec un gros match qui nous attendait contre Lyon. Tout le monde l'a bien vécu dans le groupe. Tout le monde est resté calme, concentré et déterminé. On l'a vu sur le match. Donc ça, il faudra vraiment le garder et garder cette confiance sur ce résultat et sur ces points pris. Ça doit nous permettre d'engranger plus de confiance pour les quatre matchs qui arrivent.

C'était une ambiance vraiment incroyable. Il y avait 42 000 supporters à peu près. Quand on est rentré à la mi-temps, on avait les oreilles qui bourdonnaient et presque un mal de tête. Mais ce sont des ambiances qu'on a envie de revoir. Je pense que ce sont des ambiances qu'on peut comparer à des matchs européens. Forcément, on a envie de redonner encore ce bonheur aux gens. Ce partage qui est hyper important. C'était une ambiance vraiment très particulière. C'était une des premières fois qu'on vivait ça.

Il faut qu'on garde le même état d'esprit, qu'on arrive à garder la qualité technique qu'on a pu mettre en place, et l'intensité. Mais c'est surtout l'état d'esprit qu'il faudra garder sur ces quatre matchs qui arrivent. Finalement, ça reste comme un peu sur le derby, des matchs couperets avec des finales. Maintenant, on va avoir un challenge : aller prendre des points à l'extérieur. Il faut arriver à se déplacer. On sait qu'à Geoffroy Guichard, c'est une force. Nos supporters sont une force. Mais c'est à nous aussi d'arriver à nous transcender à l'extérieur pour prendre des points et bonifier ce beau match."