Le président de la LFP, Vincent Labrune, fait l’objet d’une plainte pour injure publique homophobe. En cause : la diffusion sur Instagram d’un chant offensant entonné par des supporters de l’AS Saint-Étienne.

L'affaire secoue la Ligue de football professionnel (LFP) en pleine fin de saison. Ce vendredi, l’association Stop Homophobie a annoncé avoir déposé une plainte à Paris contre Vincent Labrune, en sa qualité de directeur de publication du compte Instagram de la LFP. En cause : une vidéo diffusée samedi dernier sur ce réseau social, promouvant le choc entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, dans laquelle on pouvait entendre le chant "Oh Lyonnais, bande de pédés", émanant des tribunes stéphanoises.

La publication, rapidement supprimée, a néanmoins eu le temps de provoquer une vague d’indignation. Pour Stop Homophobie, il ne s’agit pas d’un simple incident : "C’est une illustration claire de la banalisation de l’homophobie dans le football", a dénoncé Étienne Deshoulières, avocat de l’association, via une dépêche de l'AFP.

Chants homophobes : l’ASSE de nouveau dans l’œil du cyclone

Le chant en question aurait été repris en tribunes lors du match du dimanche suivant, sans intervention des organisateurs. Une situation qui aggrave la perception du laxisme face à ce type de comportements, pourtant régulièrement pointés du doigt.

Ce n’est pas la première fois que les chants de certains groupes de supporters stéphanois font polémique. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par les clubs, les diffuseurs et les instances, ces débordements persistent. Amazon et DAZN, diffuseurs des matchs de Ligue 1, auraient été alertés à plusieurs reprises par les associations militantes, sans effet visible selon Stop Homophobie.

La LFP tente de se défendre, mais reste fragilisée

Sollicitée par l’AFP, la LFP a exprimé son "étonnement" face à cette plainte, tout en reconnaissant une "diffusion regrettable" du contenu. "Dès l’identification des propos, la vidéo a été supprimée", a indiqué un communiqué. La Ligue a tenu à rappeler son engagement "de longue date" contre les discriminations, affirmant avoir pris 202 sanctions pour des faits discriminatoires en 2022/2023.

Une source interne a même dénoncé "du harcèlement" de la part de certaines associations "en quête de publicité", tout en rappelant que la LFP est "quasiment la seule instance sportive à réellement s’engager" dans cette lutte.

Cependant, le mal est fait : cette nouvelle polémique vient fragiliser un peu plus la position de la Ligue et de son président, alors même que la lutte contre l’homophobie dans le football reste un enjeu crucial. En cas de chants homophobes, une rencontre peut théoriquement être interrompue, voire arrêtée définitivement.