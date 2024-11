L'ASSE est passée dans une autre sphère en juin dernier en changeant de direction. Olivier Dall'Oglio et ses joueurs ont décroché leur retour en ligue 1. Néanmoins, le nouveau projet force les dirigeants actuels à anticiper l'avenir. Wilfried Nancy est suivi par le club au cas où Olivier Dall'Oglio et son staff ne remplissent pas les objectifs.

Futur grand

Wilfried Nancy est une figure montante du coaching dans le monde du football nord-américain. Actuellement entraîneur du Columbus Crew en Major League Soccer (MLS), il s'est distingué par son approche méthodique. Aussi, son esprit tactique affûté, et sa capacité à maximiser les performances de ses joueurs sont appréciés. Né en France en 1977, Nancy a débuté sa carrière d’entraîneur dans les structures de formation. Un environnement où il a appris à poser les bases d'un football réfléchi et axé sur le développement.

Avant de rejoindre Columbus, il a fait ses armes en MLS avec le CF Montréal, où il a été promu entraîneur principal en 2021 après avoir occupé divers rôles au sein du club depuis 2016. À Montréal, Nancy a impressionné par sa philosophie offensive et sa capacité à gérer une équipe avec un effectif souvent limité. En 2022, il a mené le CF Montréal à une deuxième place historique en saison régulière de la Conférence Est, démontrant qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs entraîneurs du championnat. Son travail lui a valu d'être finaliste pour le titre d'entraîneur de l'année en MLS.

Entraîneur de l'année en 2024 et cible de l'ASSE

En décembre 2022, Nancy a pris les rênes du Columbus Crew. Avec cette équipe, il a continué à développer un style de jeu basé sur la possession de balle et le mouvement offensif, tout en mettant un accent particulier sur l'organisation défensive. Sa vision moderne du football, combinée à sa capacité à connecter avec ses joueurs, a transformé Columbus en une équipe redoutable et cohérente.

Wilfried Nancy est également reconnu pour son leadership calme et réfléchi. Il privilégie une approche pédagogique et insiste sur l’importance du collectif. Ses performances en MLS le placent parmi les entraîneurs les plus prometteurs en Amérique du Nord. Son ascension est suivie de près, et il pourrait un jour faire le saut vers des ligues encore plus prestigieuses. Pour conclure cette saison 2024, le franco-capverdien a été élu coach de l'année en MLS. Courtisé par l'ASSE, il pourra avoir vécu sa dernière saison en MLS.