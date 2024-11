Annoncé comme un joueur de complément en début de saison, Louis Mouton s'impose doucement au sein du groupe d'Olivier Dall'Oglio. Le milieu de terrain formé à l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi.

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Il faut tourner la page. Je dirais que pour l’équipe, cette défaite a été difficile. Personnellement, j’ai eu un coup de mou après ce match, car j’avais vraiment à cœur de gagner ce premier derby, surtout chez eux. On sentait qu’on en était capables, mais on a manqué d’efficacité. On apprend dans ce genre de matchs que la moindre occasion doit finir au fond, car l’adversaire, lui, ne pardonne pas. « Larso » avait fait les arrêts qu’il fallait. C’est frustrant de perdre encore une fois sur un coup de pied arrêté.

Sortir du positif ? Pas vraiment car c’est contre Lyon. Un Derby ça se gagne. On est vraiment déçu. On était prêt pour la suite. On a hâte de rejouer et faire oublier cet échec."

L'ASSE veut gommer le derby

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Montpellier ce sera trois points à prendre. On sait qu’à domicile, il faudra continuer sur notre dynamique, qui est plutôt bonne. Montpellier est une équipe qui lutte comme nous pour le maintien. Ce sera donc un match crucial. On va tout donner pour prendre les trois points et avancer au classement. Montpellier ? Ce sont des joueurs talentueux, mais parfois, les individualités ne suffisent pas à faire une équipe. Un seul match peut cependant les relancer. Il faudra rester concentrés.

On a fait beaucoup de travail vidéo sur ce qui a été et ce qui n'a pas été. On a vu des points positifs comme des points négatifs. Je pense que c'était peut-être bien d'avoir cette trêve-là. Ça a permis aux internationaux d'aller rejoindre leur sélection, nous de bosser de notre côté. On va tous se retrouver demain pour préparer ce match de Montpellier et faire oublier cet échec à Lyon."

Mouton veut scorer

Louis Mouton (Milieu de l'ASSE) : "Le coach voulait qu'on trouve plus de solidité parce qu'on avait fait pas mal de buts en début de championnat. C’est en train d'être acquis. On a quand même beaucoup progressé sur ce point-là. Maintenant, il va falloir se créer des occasions, nos attaquants, ils ont pas grand-chose à se mettre sous la dent pour le moment. Donc, si on peut leur donner encore plus de cartouches pour qu'ils puissent marquer des buts et nous faire kiffer, ça serait top.

C'est sûr que le foot d'aujourd'hui, ce sont les stats aussi avant tout. C'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas avoir marqué déjà depuis le début de saison. J'en ai déjà pas mal. J'aurais bien aimé mettre celle de Strasbourg. J'en ai aussi contre Lens, et contre le Havre. J'ai quelques situations. Ça n'a pas fait mouche pour le moment."