Olivier Dall'Oglio, entraîneur de l'ASSE, retrouve son ancien club, le MHSC. Avant ces retrouvailles, il a répondu aux questions de Midi Libre. Extraits.

L'ASSE change

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "La vente s’est faite à des propriétaires étrangers, qui arrivaient des États-Unis et du Canada. La mise en place s’est imposée à nous. Je bénéficiais d’une année de contrat de plus en cas de montée avec le staff. On n’a pas cherché de prolongation plus que ça. C’est une année pour voir, pour travailler ensemble. Voir s’il y a plus d’affinité. On verra bien. Je pense que c’était dans leur esprit aussi, voir comment fonctionnait le club. Ils amènent leur patte petit à petit."

Les Verts se structurent

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "On s’est étoffé aussi avec d’anciens du club, comme llan et Romain Hamouma, ou des analystes vidéo. Il y a eu ce recrutement de jeunes joueurs. On est dans du football moderne avec beaucoup plus de data, de chiffres, de choses écrites. Il faut arriver à trouver le juste milieu dans tout ça. On essaye de fédérer, de travailler ensemble. Ils amènent cette technologie, cette connaissance. Le président Yvan Gazidis a travaillé à Arsenal, au Milan AC, il amène cette expérience-là.

Par contre, ils découvrent la Ligue 1, la France avec ses codes et ses coutumes. Comme on peut le voir à Toulouse, on a des joueurs qui arrivent de partout, il faut arriver à les faire jouer ensemble. C’est pour ça qu’on est certainement en difficulté, il faut que tout se mette en place, et ce n’est pas évident. Beaucoup de joueurs chez nous découvrent la L1, tous ne sont pas jeunes. L’idée, sans être vraiment exprimée, c’est qu’il y a beaucoup de “trading”. Avec des jeunes qu’il faut faire grandir dans le club. On est dans ce football-là aujourd’hui, moins familial. Il faut s’adapter à cette nouvelle mentalité.

L'ASSE manque de cadre

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "On le voit ici à Saint-Etienne, on manque de cadres. Quand il n’y en a pas, ça prend un peu plus de temps pour travailler. C’est un peu le regret que j’ai au MHSC, on ne m’a pas laissé beaucoup de temps, alors qu’on n’était pas non plus en danger. Quand je suis parti, on était 11e. Je pense qu’aujourd’hui, ils seraient tous contents d’être à cette place."

"Tu peux changer douze fois de coach…"

Olivier Dall'Oglio (Coach ASSE) : "A Montpellier ? Tu peux changer douze fois de coach… Les difficultés étaient là. Il y a une transition qui devait s’opérer. Après, il y a eu quelques erreurs dans le recrutement. Il ne faut pas se tromper. Si tu prends des joueurs cadres, il faut qu’ils soient présents. Sinon, ça devient vite bancal. C’est dommage. Avant de se stabiliser, il y a des périodes de troubles. On était plutôt en construction, il fallait jouer encore là-dessus. Malheureusement, il y a eu une certaine pression qui est venue de l’extérieur, du public, des médias, des réseaux sociaux. C’est arrivé au mauvais moment. Ce n’était pas opportun."