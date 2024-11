Larry Tanenbaum a largement investi dans le sport canadien via Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE). Un conglomérat qui lui permet aujourd'hui de poser sa patte sur les principaux clubs de Toronto. Basket, hockey, football américain ou soccer, rien n'échappe au magnat canadien. Alors qu'il a investi pour la première fois en Europe en achetant l'ASSE, il continue de remporter des succès au Canada.

Larry Tanenbaum l'a rappelé encore dernièrement, "un club comme l’ASSE a vocation à gagner des titres. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cela se produise même si ce ne sera pas facile et que cela se construit pas à pas, dans la durée."

Larry Tanenbaum a investi le sport canadien du côté de Toronto. Ainsi, Kilmer Sports Inc. fait partie d'un conglomérat de sociétés appartenant à Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (MLSE), dont Tanenbaum est le président. La structure actionnariale de MLSE est répartie entre trois principaux acteurs : Bell et Rogers Communications, deux géants des télécommunications au Canada, détiennent chacun 37,5 % des parts, tandis que Kilmer Sports Inc., la holding de Larry Tanenbaum, en possède 25 %.

MLSE est propriétaire de grandes équipes professionnelles représentant de nombreux sports populaires au Canada. Parmi elles, les Maple Leafs de Toronto, franchise historique de hockey évoluant en NHL, les Raptors de Toronto, champions NBA en 2019, les Argonauts de Toronto, club de football canadien évoluant en CFL, et le Toronto FC, équipe de soccer participant à la Major League Soccer. À cela s’ajoute les Marlies de Toronto, équipe de hockey mineur affiliée aux Maple Leafs.

Un nouveau titre pour Tanenbaum !

L’entreprise ne se limite pas à la gestion d’équipes sportives : elle est également active dans les médias. MLSE détient plusieurs chaînes de télévision, dont Leafs TV, dédiée aux Maple Leafs, NBA TV Canada, qui diffuse les matchs de la NBA, notamment ceux des Raptors, et GolTV, spécialisée dans le soccer.

Les promesses de Tanenbaum restent des paroles que seul un trophée pourra rendre crédibles du côté de St-Etienne. Toutefois, du côté du Canada, Larry Tanenbaum prouve que sa stratégie et ses investissements dans le sport sont payants. Ainsi, les Argonauts de Toronto, club de football américain faisant partie de la galaxie MLFE, ont remporté la 111e Grey Cup (ndlr : l'équivalent du Super Bowl aux USA), grâce à une victoire de 41-24 sur les Blue Bombers de Winnipeg, dimanche, au B.C. Place de Vancouver. Il s'agit de la 19e victoire en Grey Cup dans l'histoire de la franchise. L'équipe, vieille de 151 ans, a remporté deux des trois dernières Grey Cup (2022), battant à chaque fois les Blue Bombers, une franchise qui a participé à cinq Grey Cup consécutives.

Ne reste plus qu'à espérer les mêmes scènes de joie du côté de Geoffroy Guichard dans un avenir proche. Ce sera la preuve que tout ce que touche Larry Tanenbaum se transforme en or...