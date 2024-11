Désormais 13e de Ligue 1, l'ASSE prend un peu d'avance sur la zone de relégation. La victoire face au MHSC permet aux Stéphanois de mieux se projeter dans l'élite. Mais avec le déplacement à Rennes le week-end prochain, l'ASSE doit enchaîner. Olivier Dall'Oglio a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Victoire étriquée pour l'ASSE

Saint-Étienne accueillait samedi dernier une formation montpelliéraine dans une mauvaise passe. Si la Paillade l'a emporté face à Brest (3-1), les joueurs de Jean-Louis Gasset s'inclinaient cinq fois consécutivement. Une faiblesse défensive et offensive que l'ASSE a gérée avec réussite pour le compte de 12e journée de Ligue 1.

"Ça fait du bien. C'était un match que nous devions absolument gagner. Ces trois points sont très importants, et nous sommes tous heureux d'avoir remporté la rencontre.", raconte le buteur, Benjamin Bouchouari, après la rencontre. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont pas démérité les trois points sous l'ambiance assurée par les 30.000 supporters. "Ils se sentent bien dans ce stade quand il est plein comme ça", détaillait d'ailleurs Olivier Dall'Oglio.

Des absences et des retours

Rendez-vous pris ce week-end avec Rennes. Les Verts se déplacent au Roazhon Park ce samedi (17h) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Si un certain Jorge Sampaoli occupe le banc depuis le 11 novembre, le club breton s'est incliné face aux Dogues samedi dernier (1'0 ; Zhegrova, 45') Olivier Dall'Oglio doit tout de même compter sur une équipe en confiance pour affronter la formation rennaise. Certes en difficulté en ce début de saison (15e), le SRFC est en capacité de prendre à défaut les Stéphanois.

Côté absences, l'ASSE ne pourra pac compter sur un Mickaël Nadé victime d'une entorse au genou. "D’ici 3 ou 4 semaines, ça pourrait être bon.", avouait le coach de l'ASSE la semaine dernière. Mais comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le défenseur pourrait revenir plus tôt que prévu.

Pierre Cornud de son côté a touché le ballon ce weekend après deux mois sans jouer (entrée 87' ; MHSC), alors qu'Yvann Maçon s'est récemment fait opérer.

Olivier Dall'Oglio : "Augustine Boakye a ressenti une douleur sur un démarrage et ne jouera pas ce match. On a toujours un problème avec le genou d’Yvann Maçon. Sinon, les retours d’Anthony Briançon et Thomas Monconduit sont encourageants. Même si ça va être progressif les concernant !"