Ce samedi à 17 heures, l’ASSE se déplace au Roazhon Park pour affronter Rennes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre entre deux équipes en difficulté, qui sera diffusée en exclusivité sur BeIN Sport.

L’ASSE doit retrouver des couleurs à l’extérieur

Après une victoire précieuse contre Montpellier (1-0) le week-end dernier, les Verts ont pris un bol d’air frais en remontant à la 13ᵉ place avec 13 points au compteur après 12 journées. Mais si les hommes d'Oliviezr Dall'Oglio respirent mieux, leurs prestations hors de Geoffroy-Guichard restent inquiétantes. Avec un seul point glané à l’extérieur cette saison – un nul 2-2 à Nantes – l’ASSE veut inverser la tendance et ramener un résultat positif de Bretagne. Face à un adversaire en pleine tourmente, les Stéphanois devront montrer plus de caractère et d’efficacité, notamment dans le secteur offensif. Leur dernier succès pourrait servir de déclic dans cette mission délicate.

Rennes : le temps des doutes

De son côté, le Stade Rennais traverse une véritable zone de turbulences. Avec seulement 11 points, les Bretons occupent une inquiétante 15ᵉ place et ne devancent Nantes, barragiste, que d’un petit point. La récente arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc rennais, en remplacement de Julien Stéphan, n’a pas encore porté ses fruits. Pour son premier match à la tête de l’équipe, l’entraîneur argentin s’est incliné 1-0 à Lille dimanche dernier.

La tâche de Sampaoli s’annonce complexe, notamment dans les deux surfaces, un secteur qu’il a identifié comme prioritaire. En conférence de presse ce jeudi, il a insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité défensive et offensive de son équipe : « À Lille, nous avons été solides défensivement, mais pas offensivement. Cela prend du temps. L’objectif est d’élever nos performances dans les deux zones. »

Un effectif touché, mais presque complet

Pour ce match face à Saint-Étienne, le SRFC devra composer sans Alidu Seidu, victime d’une grave blessure au genou à Lille, et indisponible pour le reste de la saison. En revanche, Adrien Truffert, suspendu lors de la dernière journée, fait son retour dans le groupe. Hormis ces ajustements, Sampaoli pourra compter sur un effectif complet qui s’est entraîné normalement cette semaine.

Face à une équipe stéphanoise en quête d’un premier succès à l’extérieur, Rennes devra rapidement retrouver ses repères pour éviter de sombrer davantage. Un duel crucial pour deux clubs historiques en quête de sérénité.