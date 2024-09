L’ASSE vient de vivre un week-end cauchemardesque. Excepté les U19, toutes les catégories masculines se sont inclinés ! Heureusement, les féminines auront sauvé l’honneur du club en s’imposant pour leur première de la saison en D1 Arkema (2-1). Retour sur ce week-end.

L’ASSE prend une fessée historique !

Nice 8-0 ASSE

Olivier Dall’Oglio : « Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier. On a oublié les bases ce soir : les courses, gagner des duels, être en bloc. Face à une bonne équipe, ça fait très mal. Le premier responsable, c’est moi. Je pensais qu’on était capable de rééditer la performance face à Lille. Ce soir, je comprends la réaction des supporters et je leur présente mes excuses.

On va chercher des explications. On avait retrouvé de la confiance après Lille, là on a oublié la base du football. On est restés au vestiaire. Demain, on va se revoir et essayer de trouver des explications. On sait que notre saison sera difficile. On a montré qu’on était capable de montrer des choses, mais ça ne peut pas être le cas une fois de temps en temps. C’est un retour sur terre brutal, difficile. »

La réserve de l’ASSE n’avance pas !

Thonon Evian Grand Genève FC 4-2 ASSE

Buts : pour Evian (5e, 15e, 40e et 92e). N’Guessan (81e) et Kies (88e) pour l’ASSE.

ASSE : Touré – Nzuzi (puis Achour, 57e), Kinunga, Makhloufi – Sahraoui, Miladinovic (puis Kies, 62e), Cateland – Dieye (puis N’Guessan, 70e), Agesilas, Aiki, Mayilla.

« C’est dur ce soir… Quand on voit le résultat, on se dit qu’on est loin du compte alors que dans le contenu ce n’est pas du tout le cas.

On est lucide, il faut gagner les matchs, construire des joueurs avec la culture de la gagne. Bien jouer ne suffit pas, il faut être tranchant et décisif. Ce soir, on n’a rien pour nous, c’est difficile. On a eu le mérite de ne rien lâcher, de revenir dans ce match. Nous avons hâte de retrouver des joueurs clés comme Lamine Ndiaye, Cheikh Fall, Jibril Othman ou encore Djylian N’Guessan sur 90 minutes, a commenté Razik Nedder. On est en crise de points. On va lancer notre saison dans le Derby dans quinze jours, c’est le match parfait pour faire tourner ces scénarios de matchs défavorables. »

Les U19 sauvent l’honneur

ASSE 6-1 Rodez

Buts : Rodez (29e). Eymard (43e), Ben Tiba (50e), Hornech (60e), Mimoun (63e), Guerroudj (87e) et Gadegbeku (90e).

ASSE : Derache – Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech (puis Grillot, 65e) – Gadegbeku (cap), Eymard (puis Tatuszka, 58e), El Jamali – Meité (I. Cheikh, 58e), Mimoun (puis Guerroudj, 65e), Ben Tiba.

Les mots de Fredéric Dugand : « On est menés au score, c’est vrai, mais j’ai quand même bien senti mon équipe dans les intentions de jeu, dans la structure, dans l’agressivité. On était présents. Les joueurs n’ont rien lâché, ils ont toujours été appliqués et concentrés. Ils ne se sont pas fait déstabiliser par le fait que nous perdions 1-0, a commenté Frédéric Dugand à la fin du match. C’est une belle victoire, bien construite, avec de la réflexion, de l’intelligence des joueurs. Je suis satisfait qu’on marque des buts. C’est ce qu’il nous manquait. On s’est réajusté techniquement avec un 3-4-3 qui n’est pas forcément notre schéma de référence. On s’adapte avec les joueurs à disposition. »

Les U17 déçoivent

Nîmes 3-2 ASSE

Buts : Nîmes (56e, 62e et 64e). Aït Amer (20e) et Yvars (90e) pour l’ASSE.

ASSE : Massé – Teillol (cap), Bagelli, Kasia, Lengue – Charros, Aït Amer (puis Thouilleux, 57e), Yvars – Aini (puis Vibert, 66e), Moulin, Epanya (puis Lengi, 75e).

« C’est une défaite logique ! Nous n’avons pas réussi à proposer du jeu. En première mi-temps, nous avons été insuffisants dans beaucoup de domaines. Après les trois buts encaissés, on a relevé la tête et essayé de jouer. Force est de constater que l’adversaire était plus performant que nous dans beaucoup de choses et notamment dans l’agressivité, dans les duels » a réagi David Le Moal à la fin du match.