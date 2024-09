L’ASSE s’est lourdement inclinée 8-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Un naufrage historique qu’il faut à présent digérer. Jessy Moulin a tenté de désamorcer une situation déjà très complexe dans le Forez. Des propos tenus auprès du Progrès.

Les têtes restent lourdes trois jours après l’humiliation vécue ce vendredi. L’ASSE sort d’une défaite historique. Un 8-0 encaissé qui pourrait laisser des traces. Olivier Dall’Oglio et son staff auront la lourde tâche de trouver les leviers pour se relever après le coup de massue reçu sur la tête. En interne, la volonté est de se servir de cette déroute comme électrochoc. À l’image de la défaite face à Dunkerque. Jessy Moulin s’est exprimé dans le Progrès. L’ancien portier des Verts ne veut pas tomber dans la sinistrose et s’explique.

Jessy Moulin défend Larsonneur

Jessy Moulin (ex-ASSE) sur Gautier Larsonneur : « Déjà quand on est gardien et qu’on prend un, on est énervé et frustré. Alors huit… C’est terrible. Un score comme ça, on a envie que ça s’arrête et que les coéquipiers fassent que ça s’arrête. Tu es tributaire de ta défense. Si devant toi, ils ne font pas le boulot, tu es mort. Si un gardien fait trois gros arrêts dans un match, c’est qu’il a fait un bon match. Gautier a subi vingt tirs dont douze frappes cadrées. Ce n’est pas Jésus ! Ou alors ça arrive une fois dans une saison. Il a fait ses quatre arrêts et c’est déjà bien. »

Réaction attendue à Nantes pour l’ASSE

Jessy Moulin (ex-ASSE) :« C’est bien d’aller boire un coup quand ça va mal comme quand ça va bien. Le plus grand danger, c’est d’avoir un groupe qui se scinde. Il ne faut pas que ça explose. Mais je suis confiant. C’est un groupe jeune qui a tout à prouver. Je suis sûr qu’ils vont aller faire un résultat à Nantes (dimanche, 17 heures). Ça reste des compétiteurs qui ont un devoir de réaction. C’est à eux de montrer que ce n’était qu’un accident. »