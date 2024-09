Ce vendredi, l’ASSE s’est lourdement incliné 8-0 à Nice. Une défaite historique pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Cette défaite va entraîner des réactions au sein du club mais également du côté des supporters. Une réunion est prévue ce lundi.



L’ASSE s’effondre à Nice

Après une victoire face à Lille une semaine plus tôt, l’ASSE avait engrangé de la confiance avant d’aller à Nice. Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio souhaitaient enchaîner du côté de l’Allianz Riviera. Malheureusement, ce sont les buts niçois qui se sont enchaînés vendredi soir. Les Verts ont étés surpris d’entrée en encaissant 2 buts en 6 minutes. Le cauchemar a continué tout au long de la première période. Les aiglons ont marqué 6 buts avant la 40ème faisant déjà battre un record à l’ASSE. Aucune équipe n’avait encaissé autant de buts en Ligue 1 avant la mi-temps au 21ème siècle.

En seconde période, l’ASSE concèdera 2 nouveaux buts portant le score à 8-0. La déculottée est historique. Les Verts n’avaient pas connu pire depuis le 25 Novembre 1951 et une défaite 9-0 à Bordeaux. Nice de son côté a égalé la plus large victoire de son histoire. Olivier Dall’Oglio et son staff devront trouver des solutions pour repartir vite de l’avant.

Les Ultras reçus à L’Étrat ce lundi

Certains supporters ont montré leur colère sur les murs du centre d’entraînement. D’autres ont montré leur dégout en ne regardant pas la fin de la rencontre. En ayant assez vu, les groupes de supporters ont quitté le stade à la pause. Déçus devant la prestation de l’équipe qu’ils étaient venus supporter. Les supporters des Verts ayant fait le déplacement sont rentrés de Nice plus tôt que prévu. Après cette débâcle, les représentants des groupes sont attendus à L’Étrat ce lundi, selon Le Progrès. Une réunion est prévue entre la direction et les ultras pour parler de la honte vécue à Nice vendredi soir.