Le championnat d’Arkema Première Ligue est de retour. Pour leur premier match de la saison, les joueuses de l’ASSE étaient opposées au Stade de Reims. Une très jolie affiche sur le papier face aux quatrièmes du dernier championnat. Après avoir battu leurs adversaires durant la préparation 4-0, les stéphanoises avaient à cœur de réaliser de nouveau un bon résultat.

C’est exactement la même affiche que la saison passée pour entamer le championnat. Un déplacement pour affronter le stade de Reims. Bien que les deux effectifs aient été en partie ou très largement renouvelé, l’affiche reste identique. Des adversaires qui commencent donc à bien se connaître. Avant la rencontre, le coach de l’ASSE livrait son ressenti avant de débuter cette nouvelle saison. « C’est une équipe qui a joué les playoffs, terminé 4e la saison dernière et veut bien lancer sa saison. Maintenant, Reims est en reconstruction avec un nouveau coach. Notre victoire en préparation (4-0) peut laisser penser que ça va le faire mais ça serait très dangereux de le croire car certaines de leurs joueuses étaient à la Coupe du Monde U20. La défaite contre Strasbourg (2-1) nous permet de relativiser. On va se concentrer sur notre projet de jeu pour poser des problèmes à Reims. »

La composition de l’ASSE

Après avoir testé de nombreuses choses pendant la préparation, Laurent Mortel a décidé d’aligner ce onze de départ, lors de cette première journée de championnat.

Première mi-temps

Enfin, le coup d’envoi de la rencontre est donné. Les Vertes ont à cœur de réaliser une belle rencontre. À la 21 ème minute de jeu, un but arrive ! Le premier de la saison en faveur de l’ASSE. Il est signé Amandine-Pierre-Louis. Cindy Caputo centre de la droite vers la gauche, pour la latérale stéphanoise qui conclue l’action. Peu de temps après les Vertes creusent l’écart… Seulement deux minutes plus tard, c’est Lisa Martinez qui double la mise d’une superbe tête ! Cette fois-ci, c’est la buteuse Amandine Pierre-Louis qui donne un excellent ballon !

Mais, Reims n’a pas dit son dernier mot. Les locales tentent et finissent par marquer un but à quelques secondes de la pause. Les deux équipes repartent au vestiaire sur ce score de 2-1 en faveur de l’ASSE.

Seconde mi-temps

Pas de changements à signaler du côté de l’ASSE. C’est au Stade de Reims de faire le jeu pour tenter de revenir au score. Pas grand-chose à signaler en début du second acte, les Vertes tiennent et dégagent les ballons. Peu après l’heure de jeu, Cindy Caputo est proche de mettre le troisième but, mais le ballon fuit de peu le but adverse. Maryne Gignoux se montre également décisive sur sa ligne de but. Laurent Mortel procède ensuite à un changement avec la rentrée en jeu de Faustine Bataillard. Quelques minutes plus tard, Cindy Caputo frappe un corner que Lisa Martinez reprend de la tête. Celle-ci passe juste à côté.

La fin de match est un peu plus hachée et perd en intensité à cause de beaucoup de fautes. La rencontre tourne pour l’instant à l’avantage de l’ASSE qui mène toujours 2-0 à dix minutes de la fin de la rencontre. Laurent Mortel procède encore à quelques changements avec les entrées en jeu de Sarah Stratigakis et Marine Perea qui remplacent Amandine Pierre-Louis et Cindy Caputo.

Jusqu’à la fin de la rencontre, les Vertes se battent et tiennent ce score de 2-1 ! Dans le temps additionnel, Maryne Gignoux aura été impériale dans les aires et dans ses sorties. Une première réussie pour l’ASSE qui remporte son premier match à l’extérieur. La clé de cette rencontre a certainement été le réalisme.

La prochaine rencontre se déroulera la semaine prochaine à 17h. Une nouvelle rencontre qu’il sera possible de suivre sur FFFtv. Les stéphanoises se déplaceront pour la seconde fois consécutive. Cette fois-ci, ce sera du côté de Nantes. La première rencontre à la maison aura lieu le 05 octobre à 17h face au Paris FC.