Le week-end de Pâques sera animé du côté de Geoffroy Guichard. L’ASSE jouera sa 30ème journée de Ligue 1 face à son plus grand rival. Les Verts accueilleront l’Olympique Lyonnais dans un derby très attendu par les supporters. Le choc entre les 2 équipes a été programmé.

Le duel entre Saint-Étienne et Lyon ne se limite pas au terrain. Il s’inscrit dans une opposition historique entre deux villes aux trajectoires opposées : Saint-Étienne, cité ouvrière et laborieuse, contre Lyon, métropole bourgeoise et commerçante. Dès la création des clubs, ces différences ont alimenté une rivalité profonde, transformant chaque derby en une lutte pour la suprématie régionale.

L’antagonisme entre l’ASSE et l’OL trouve ses racines bien avant le football, dans l’histoire même des deux villes. Saint-Étienne, symbole du labeur et de l’industrie, s’est développée autour de ses mines de charbon et de ses manufactures d’armes au XIXᵉ siècle. Un territoire où le travail manuel forge le quotidien des habitants. À l’inverse, Lyon s’est imposée comme un centre économique majeur, prospérant grâce à son industrie textile et son ouverture au commerce international.

Cette fracture économique et sociale a façonné une rivalité bien ancrée. D’un côté, Saint-Étienne, attachée à ses racines ouvrières et à une ferveur populaire inébranlable. De l’autre, Lyon, une ville tournée vers l’innovation et la finance, au prestige grandissant.

Le football désormais comme principale source des tensions

La rivalité entre les 2 villes s’est évidemment propagée dans le football. Les supporters des 2 équipes se haïssent et n’attendent que ces rencontres. L’ASSE a d’abord largement dominé les derbys avant de voir Lyon renverser la vapeur dans les années 90.

Les 2 clubs ont eu leur période de domination sur le football français. Saint-Etienne a triomphé dans les années 1960-70 tandis que l’OL a connu la gloire dans les années 2000. Si les derbys s’étaient presque rééquilibrés il y a 10 ans, Lyon est de nouveau l’équipe dominante. Les gones n’ont perdu qu’un seul derby depuis la saison 2017-2018.

Le derby est programmé

Le derby dans le Chaudron a enfin été programmé. La rencontre s’annonce cruciale pour la fin de saison des 2 équipes. A 4 journées de la fin, le résultat pourrait lancer une dynamique lors du sprint final. L’ASSE recevra donc l’OL le dimanche 20 avril à 20h45. Un match qui sera retransmis sur DAZN.

Programmation de la 30ème journée de Ligue 1

Vendredi 18 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

Stade Rennais FC – FC Nantes

Samedi 19 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris Saint-Germain – Havre AC

Samedi 19 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

AS Monaco – RC Strasbourg Alsace

Samedi 19 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC

Dimanche 20 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

LOSC Lille – AJ Auxerre

Dimanche 20 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

OGC Nice – Angers SCO

Stade Brestois 29 – RC Lens

Stade de Reims – Toulouse FC

Dimanche 20 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Olympique Lyonnais