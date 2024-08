L’émission des supporters des Verts a fêté le 22 février dernier son 3ème anniversaire. Depuis sa création, le Sainté Night Club a réalisé pas moins de 144 émissions, chaque lundi. En constante évolution, le projet ne cesse de grandir, de se développer, et sa bande de chroniqueurs évolue et accueille régulièrement de nouvelles têtes. A l’aube du retour de l’ASSE en Ligue 1, la bande de chroniqueurs reprend du service dès lundi !

Une émission qui a accueilli de nombreux invités liés à l’ASSE

Le Sainté Night Club est avant tout une émission produite et réalisée par des supporters de l’ASSE, à destination des supporters des Verts. Le 22 février 2021, Maxime, Sylvain et Joss Randall lançait cette belle aventure en compagnie du parrain de l’émission, Timothée Maymon. Depuis, et en 140 émissions donc, l’émission a vu passer des dizaines d’invités parmi lesquels (par ordre de venue) : Nicolas Marin, Fousseini Diawara, Julien Cazarre, Pierre Rondeau, Benjamin Danet, Anthony Verpillon, Franck Taluto, Loris Nery, Lilian Compan, Yohan Mollo, Jordan Galtier, Bernard Lions, David Berger, Emmanuel Demont ou Denis Balbir.

La bande de chroniqueurs, au départ constituée uniquement de supporters des Verts investis dans des médias amateurs (Sainté Inside, Green Prospect, Peuple Vert, le Talk Show) s’est agrandie petit à petit et est parvenue à attirer et intégrer en son sein des journalistes (Antoine Chirat, Martin Mosnier) et des anciens joueurs (Jessy Moulin, Patrick Guillou). La dernière recrue en date est Nolan Roux, qui nous a rejoint au printemps dernier.

La 5ème saison sur le point de débuter

Dès lundi, l’émission reprend du service avec un tout nouveau décor. Mais rassurez vous, du côté du casting, on prend les mêmes et on recommence. Oui vraiment tous les mêmes, même Joss Randall et Kévin. Nous avons bon coeur ! Rendez-vous donc tous les lundis soirs à 21h sur Twitch et sur Youtube pour suivre l’émission en direct et réagir dans les tchats. L’émission est ensuite disponible dans la foulée en replay sur youtube, et en podcasts sur toutes les plateformes.

Le Sainté Night Club en bref

1ère émission le 22 février 2021

Parrain de l’émission : Timothée Maymon

144 émissions jusqu’à présent

Invités du Sainté Night Club : Timothée Maymon (parrain) ; Nicolas Marin ; Keuhn (devenu animateur) ; Simon Fuentes ; Martin Mosnier (devenu chroniqueur) ; Flavien Carton Rouge TV ; Fousseini Diawara ; Julien Cazarre ; Pierre Rondeau ; Vincent Davasse ; Benjamin Danet ; Anthony Verpillon ; Antoine Chirat (devenu chroniqueur) ; Franck Taluto ; Loris Néry ; Lilian Compan ; Lynel Kitambala ; Yohan Mollo ; Jordan Galtier ; Patrick Guillou (devenu chroniqueur) ; Bernard Lions ; Kevin Nieto ; David Berger ; Emmanuel Demont ; Denis Balbir ; Chap ; Manu Lonjon ; Jessy Moulin (devenu chroniqueur) ; Benoît Boutron ; Cyprien Legeay ; Julien Ben Bouali.