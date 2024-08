La saison de Ligue 1 débute dans une grosse semaine. Tout au long du championnat, au gré des réceptions et des déplacements, l’ASSE va croiser le chemin d’anciens joueurs. Pour certains d’entre eux, il s’agira de leurs premières retrouvailles avec les Verts, depuis qu’ils ont quitté le Forez.

Le retour d’un chouchou dans le Chaudron le 14 septembre

C’est une véritable bromance qui aura duré deux saisons. Celle entre le Peuple Vert et Rémy Cabella, entre 2017 et 2019. Mais cinq ans plus tard, personne n’a oublié le passage du milieu offensif corse, à Saint-Etienne. Parti à l’été 2019 pour la Russie, et pour jouer la ligue des champions avec Krasnodar, Rémy Cabella est revenu prématurément en France suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En avril 2022, il s’engage pour la fin de la saison avec Montpellier, mais la rencontre face à Saint-Etienne s’était déjà tenue, un mois et demi plus tôt. Puis, Cabella s’est engagé à Lille, où il est toujours actuellement. S’il vient à rester chez les Dogues pour l’exercice à venir, et s’il est sur ses deux jambes, il devrait très rapidement faire son retour dans le Chaudron, le week-end du 14 septembre. Geoffroy-Guichard sera amputé d’un de ses poumons (le Kop Sud) mais nul doute que les autres tribunes lui réserveront un accueil plus que chaleureux.

Les retrouvailles entre Cabella et l’ASSE

ASSE – LOSC : week-end du 14 septembre

LOSC – ASSE : week-end du 1er février

Une revue des troupes par le Général début novembre

Dans le nez d’un entraîneur, je décide de quitter mon club formateur pour trouver du temps de jeu dans un club au projet plus prometteur et attractif et qui donne du temps de jeu aux jeunes joueurs. Je suis Saïdou Sow. Le défenseur guinéen a quitté le Forez l’été dernier, ne se sentant plus concerné par le projet de Laurent Batlles. Parti pour rejoindre l’Alsace, il a vécu une première partie de saison délicate, alors que l’effectif strasbourgeois était plus que conséquent et qu’il ne rentrait pas dans les plans de Patrick Vieira. Mais la donne a changé en deuxième partie de saison, et Saïdou Sow s’est finalement imposé comme un titulaire indiscutable en défense centrale. Il reviendra pour la première fois dans le Chaudron le week-end du 2 novembre, accompagné (s’il n’a pas quitté le RCSA d’ici-là) de Matthieu Dreyer, qui est loin d’avoir laissé une trace impérissable dans le Forez.

Les retrouvailles entre Sow, Dreyer et l’ASSE

ASSE – Strasbourg : week-end du 2 novembre

Strasbourg – ASSE : week-end du 26 avril

L’armada montpelliéraine à l’assaut de son ancien cocon ?

A l’été 2022, à l’issue de la relégation, l’exode a été massif vers l’Hérault et la Méditerranée. Arnaud Nordin a été premier à prendre la direction du MHSC, alors que son contrat avec son club formateur arrivait à son terme. Wahbi Khazri et Falaye Sacko lui ont ensuite emboité le pas. Il ne s’agira pas de premières retrouvailles à proprement parler puisque les deux clubs se sont rencontrées en amical cet été. Mais le match s’était tenu en terrain neutre, à Lunel, bien loin du Chaudron où les buts du Wahb’ ont pu provoquer de folles descentes des Kops tout comme les fantaisies de Nordax.

Les retrouvailles entre Nordin, Khazri, Sacko et l’ASSE

ASSE – MHSC : week-end du 23 novembre

MHSC – ASSE : week-end du 15 mars

La revanche du Mahd’

C’est assurément le destin le plus inattendu parmi les anciens joueurs. Celui d’un joueur formé au club, qui a vécu la relégation avec celui-ci et qui ne faisait pas l’unanimité auprès des supporters. Finalement, Mahdi Camara s’est magistralement relancé en Bretagne du côté de Brest, et s’apprête à disputer… La Ligue des Champions. Titulaire indiscutable du Stade Brestois, Mahdi Camara s’est également découvert des talents de buteur. Nul doute qu’il aura à coeur de réaliser de bonnes performances face à ses anciens supporters.

Les retrouvailles entre Camara et l’ASSE

Brest – ASSE : week-end du 31 août

ASSE – Brest : week-end du 12 avril

Des retrouvailles qui s’annoncent salées avec Loïs Diony

Perché à la fenêtre de l’hôtel de ville d’Angers afin de célébrer la montée du SCO en Ligue 1, Loïs Diony ne trouve rien de mieux à faire que de chanter au micro pour haranguer la foule : «Angers en Ligue 1 ! Saint-Étienne en Ligue 2 ! Olélé ,Olala mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! Olélé, Olala mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés ! On entend plus chanter les Stéphanois ! On entend plus chanter les Stéphanois ! ». Une belle preuve d’intelligence et de maturité pour l’ancien attaquant des Verts, qui n’a jamais eu une relation facile avec les supporters des Verts. Bien évidemment, dans la foulée, les Magic Fans se sont fendus d’une banderole lors du play-off face à Rodez : « Diony : en plus d’être nul ; t’es ridicule. Le Peuple Vert t’en****« . Si l’attaquant de 31 ans reste angevin la saison prochaine, nul doute que son retour dans le Chaudron sera animé et piquant. Il sera accompagné, pour cela, de Jean-Eudes Aholou, qui a rejoint le SCO en provenance de Strasbourg, lui qui est passé par le Forez lors de la saison 2019/2020.

Les retrouvailles entre Diony, Aholou et l’ASSE

Angers – ASSE : week-end du 26 octobre

ASSE – Angers : week-end du 22 février

Mais aussi… Veretout (OM) : Aguilar (Lens) et Dioussé (Auxerre)