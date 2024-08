L’ASSE jouait hier contre Kiel pour sa dernière rencontre amicale. Les Verts se sont imposés 3-2 face à l’équipe allemande. Une bonne dernière répétition générale avant le déplacement en principauté pour y affronter l’AS Monaco. Voici les réactions allemandes à l’issue de la rencontre.

« Nous avons délibérément choisi des adversaires de haut niveau en match amical pour faire exactement l’expérience d’aujourd’hui. Après les changements, nous avons eu dix mauvaises minutes qui, à ce niveau, sont directement sanctionnées. Avant et après, j’étais absolument satisfait de notre performance. Et si nous marquons nos buts au bon moment, nous pourrons remporter ce genre de match – c’est ce à quoi nous devons travailler ». (Marcel Rapp, entraineur de Holstein Kiel)

« Ce qui serait pire que quatre défaites en match amical, ce serait quatre défaites en match officiel. Le plus important, c’est que notre développement va de l’avant. Mais nous devons tout de même nous reprocher d’en offrir trop à l’adversaire par moments et de ne pas être récompensés pour de nombreuses bonnes attaques. Nous avons encore une semaine pour y travailler et ensuite – quand il y aura à nouveau un enjeu – j’espère que nous serons tous là ». (Lewis Holtby, milieu de terrain de Holstein Kiel)

« Ce fut un match difficile, mais je pense que nous avons été la meilleure équipe sur le terrain. Je pense que le match s’est déroulé à notre avantage pendant la plupart du temps. Cependant, dix mauvaises minutes de jeu de notre part ont été décisives dans le match. Nous avons concédé deux buts assez rapidement. Mais sinon, à part ces dix minutes, je pense que nous avons dominé le match et que nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. Malheureusement, nous n’avons pas marqué, mais cela viendra.

Si c’est important de marquer ? Bien sûr que c’est important. Les buts donnent une bonne dynamique, surtout quand ils sont beaux ! Mais ce n’est pas le plus important. Je sais que les buts viendront si nous continuons à jouer notre jeu et à avoir confiance en nous. Nous avons simplement besoin de continuer à travailler. Et je pense que ce match, même si nous l’avons perdu, nous a appris beaucoup de choses. (Magnus Knudsen, milieu de terrain de Holstein Kiel)

Des propos tirés du site officiel de Holstein Kiel après le match ASSE-Kiel (3-2).