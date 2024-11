À peine le chapitre "derby" refermé, le championnat laisse place à une nouvelle trêve internationale. Plusieurs des hommes d'Olivier Dall'Oglio partent donc en sélection pendant que ceux restés à l'Étrat alterneront entre entraînements et repos. Mais un rendez-vous majeur attend une autre équipe de l'ASSE cette semaine : un nouveau derby ! Celui des féminines cette fois, et toujours à Lyon. Le programme de la semaine.

Du côté de la formation, les U19 et U17 seront sur le pont et tenteront de confirmer leur excellent week-end qui s'est conclut par deux victoires (en plus de celles de la réserve et des amazones).

Lundi 12 novembre

Repos

Mardi 13 novembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines ouvert au public (10h30 au stade Salif-Keita)

Mercredi 14 novembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

ASSE.TV : Inside Match Week, épisode 13

Jeudi 15 novembre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

Vendredi 16 novembre

Entraînement des pros à huis clos, entraînement des féminines à huis clos et conférence de presse avant #OLASSE (Arkema Première Ligue)

Samedi 17 novembre

U17 National (Journée 12) : Valence - ASSE au stade Passelègue (15h)

Arkema Première Ligue : Lyon - ASSE au stade Gérard Houllier (21h)

Dimanche 18 novembre

U19 National (Journée 12) : ASSE - Olympique Rovenain au stade Aimé-Jacquet (14h30)