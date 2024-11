Après la défaite de l'ASSE dans le Derby (0-1), Olivier Dall'Oglio et plusieurs joueurs se sont exprimés face aux médias. L'occasion pour le coach et les Verts de revenir sur l'effervescence exceptionnelle autour de ce match unique.

"C'était une chance de jouer ce derby, c'est un match à part"

Olivier Dall'Oglio (coach de l'ASSE) qui vivait son premier derby : « Nous l'avons surtout vécu chez nous hier à l'entraînement et ce matin au départ. C'est des choses exceptionnelles à vivre. C'est ce que je disais aux joueurs : c’est quand même un match à part. La preuve, c'est qu'on a joué un dimanche soir, c’est que ça intéresse au-delà de la région. Ça intéresse beaucoup de monde dans le monde du football. Donc c'était une chance de jouer cette ce derby ici. Je l'ai vécu avec intensité, avec bonheur. Et puis de l'avoir joué avec Saint-Etienne, c'est magnifique. »

Dylan Batubinsika (défenseur de l'ASSE) : « C’est un derby, sans nos supporters, à l'extérieur. Pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois qu'on jouait ce derby-là. On savait à quel point c'était important pour nos supporters. On savait qu'il fallait être prudent. Je pense qu'on est arrivés prudents. Et après, on s'est débridés un peu avec la confiance durant le match. »

"On n'aime pas avoir de regrets dans un derby"

Léo Pétrot (défenseur de l'ASSE) : « Pour beaucoup c'était un premier derby. Donc ça peut paraître surprenant qu'il y ait autant de monde sur les derniers jours. Il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup d'échanges avec les supporters. Et on est très contents qu'ils nous soutiennent comme ça. On était déçus qu'ils ne puissent pas venir ce soir. Mais on savait qu'ils seraient derrière nous, derrière les télés. Donc voilà, on est très déçus pour eux aussi ce soir. »

Les joueurs n’ont pas pris la mesure de l’évènement ? « Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cette semaine, avec les supporters, avec tous les discours qu'on a pu tenir, je pense que tout le monde était au courant de l'importance de ce match. Après, on est déçu, on est frustré parce qu'il y avait la place et forcément on n'aime pas avoir des regrets dans un derby. »