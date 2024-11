Les U19 de l'ASSE sortent d'un match assez fou contre Montpellier (4-4). Les joueurs de Fredéric Dugand alternent le bon et le moins bon. Ainsi, pour retrouver de l'élan et se rapprocher des places de tête, ils doivent battre Colomiers cette après midi à 15h en terres adverses. Retour sur cette rencontre.

La compo de l'ASSE

Colombet - Ben Rahem, Boukadida, Pedro, Hornech - Depalle, Gadegbeku, Eymard - Yvars, Cheick, Ben Tiba.

Sont entrés en jeu : Guerroudj, Zerga, Meite, Tatuszka.

Résumé de la rencontre

Les coéquipiers d'Ewan Hornech commencent difficilement la rencontre en encaissant un but dès la 11ᵉ de jeu. Le scénario se complique donc pour les joueurs de Frédéric Dugand. Seulement huit minutes plus tard, Paul Eymard, de retour d'équipe de France U17 après avoir obtenu sa qualification pour le second tour qualificatif de l'Euro U17, remet les deux équipes à égalité. 1-1 après 20 minutes de jeu. Les Verts vont même prendre l'avantage juste avant la pause. C'est l'attaquant Issam Cheick qui va permettre aux U19 de repasser devant. 2-1 pour l'ASSE, c'est le score quand les deux équipes regagnent le vestiaire.

En seconde période, les Verts veulent rapidement se mettre à l'abri. C'est grâce à Farès Ben Rahem que les coéquipiers du gardien Alexis Colombet vont porter le score à 3-1. C'est le score final de cette rencontre. Grâce à cette victoire, les Verts se repositionnent dans le peloton de tête. Une belle opération qu'il faudra confirmer lors des deux prochains matchs qui marqueront la fin de la phase aller.

La semaine prochaine, les Verts recevront l'Olympique Rovenain pour l'avant-dernier match de la phase à l'aller. Une phase aller qui doit se conclure de la plus belle des manières avec Colomiers, l'Olympique Rovenain puis Ghisonaccia. Trois matchs à la portée des jeunes stéphanois qui pourront finir à la mi-saison parmi les places les plus avantageuses du championnat.

