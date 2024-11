Ce samedi en fin d'après-midi, l'ASSE a renoué avec le succès en s'imposant sur le score de 3-2 contre Fleury au terme d'un match à la fois passionnant, spectaculaire mais aussi très stressant. Après ce succès, Laurent Mortel s'est exprimé sur le site officiel du club.

Le résumé du match de l'ASSE

L'ASSE féminine a bien commencé contre Fleury, avec Cindy Caputo ouvrant le score de la tête à la 30ᵉ minute. Fiona Bogi a doublé la mise sur coup franc avant la mi-temps (2-0). En seconde période, Sarah Stratigakis a ajouté un troisième but pour les Vertes, mais Fleury a répliqué avec deux buts, rendant la fin de match intense. Malgré la pression, les Stéphanoises ont tenu le score de 3-2 jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, l'ASSE remonte provisoirement à la quatrième place.

La réaction de Laurent Mortel

"On fait bonne première période où on score deux fois et on aurait pu faire mieux. Notre début de 2e a été plus difficile même si on a réussi à ajouter un but. En fin de match, on s’est fait un peu peur même si on peut regretter la main non-sifflée sur le deuxième but.

Je regrette d’avoir pris ces buts mais cette équipe a dû ressort. J’ai vu des valeurs et du répondant. C’est une belle victoire qui nous fait du bien parce qu’elle est construite.

Aujourd’hui, c’est la discipline tactique qui nous donne la victoire. J’ai aussi trouvé moins de carence technique et plus de projection vers l’avant. Tous ces ingrédients nous ont fait du bien. On a retrouvé les valeurs de cette équipe.

Paradoxalement, sur nos trois défaites il y avait toujours des bonnes choses qui nous laissaient penser qu’on aurait pu et dû mieux faire en termes de résultat. Actuellement, on a 12 points, on n’en avait pas autant la saison dernière à la même époque."