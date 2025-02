Deux anciens entraîneurs de l'ASSE, Claude Puel et Alain Perrin se sont exprimés dans les colonnes d'Ouest-France. Ils se questionnent sur l'actualité du club et y livrent un avis. Extraits.

Claude Puel : "Je ne sais pas trop quelle politique ont les nouveaux dirigeants stéphanois. Ils ont apporté de l’argent, il y a eu des dépenses qui n’ont jamais été faites au mercato depuis plus de dix ans. Ils ont beaucoup recruté. Après, est-ce que c’étaient les bons profils ? Je ne suis pas à même de juger. Le seul petit regret que j’ai, c’est que l'ASSE n'ait pas continué le projet qu’on a mis en place lors de mon arrivée. Il y avait 70 M€ de déficit, aucune possibilité de recruter donc on a fait jouer les jeunes. Maintenant, ces jeunes jouent un peu partout en Europe, certains en Ligue des champions, et ils performent : Saliba, Fofana, Gourna-Douath, Sow, Camara qui fait les beaux jours de Brest ou Neyou titulaire en Espagne… Il y avait plein de joueurs qu’on a fait monter, et qui sont sacrifiés. Ils ont répondu aux plus offrants."

Alain Perrin : "L’urgence doit-elle façonner la tactique ? Pas forcément. Si les Verts commencent à se recroqueviller, pas sûr que cela simplifie la chose. Défendre, ce n’est pas seulement devant son but, c’est aussi récupérer le ballon. Il faut trouver cet équilibre, et garder une capacité à marquer des buts. L’ASSE a prouvé qu’elle était capable de gagner des matches. Eirik Horneland doit cependant s’attaquer à la résolution des problèmes.

L’important est de garder la tête froide. Il faut que les joueurs sentent que le staff est à la recherche des solutions, a un discours clair, sans concession, et crédible. Les dirigeants doivent être présents pour soutenir. Pas simplement dans les victoires. Les dirigeants doivent faire corps avec leur équipe. S’ils commencent à prendre trop de retrait, cela fragilise le staff technique et les joueurs commencent à penser que l’on ne croit pas en eux..."