Lucas Gourna s'est engagé avec l'AS Roma après plusieurs saison en Autriche. Le grand saut pour le milieu de terrain formé à l'ASSE. Il s'est exprimé après sa signature et ne cache pas sa joie.

Sur ses premières impressions à Rome

Lucas Gourna (ex-ASSE) : "Je ne suis pas surpris de ce que j'ai découvert en arrivant ici. parce que je sais à quel point ce club est grand. L'équipe, la ville, le terrain d’entraînement. Tout est top pour moi. Il y a tout ici : la plage, les installations, la salle de musculation… Tout est réuni pour réussir.

J’ai choisi l’AS Roma parce que, deux ans auparavant, j’ai joué contre avec Salzbourg et on a perdu. Lors du match retour en Ligue Europa, les 20 premières minutes ont été les pires de ma vie. L’atmosphère du stade, les chants des supporters… ça m’a marqué. Quand mon agent m’a appelé pour me dire que l’entraîneur voulait me parler, j’ai dit : 'Ok, on y va.' Je remercie la Roma de m’avoir donné cette opportunité. Je suis très heureux d’être ici."

J’ai hâte de jouer devant les tifosi, cette fois en tant que joueur de la Roma. J’espère qu’ils me soutiendront comme ils l’ont fait quand j’ai joué contre eux."

La première personne avec qui j’ai parlé, c’est William Vainqueur. Il a joué pour la Roma et c’est comme un grand frère pour moi. Il m’a expliqué comment fonctionne le club, comment gérer les fans… Ensuite, j’ai parlé avec Manu Koné, un ami de longue date. Il m’a dit de foncer, alors j’ai tout arrêté pour venir ici."

"Je suis juste Lucas"

Lucas Gourna (ex-ASSE) : "Tout le monde sait à quel point ce championnat est importante. J’ai grandi en regardant la Serie A. J’ai partagé des vestiaires avec Dybala et El Shaarawy, des joueurs que je connaissais déjà grâce à FIFA. Beaucoup de gens m’ont dit que j’allais beaucoup apprendre ici, notamment sur l’aspect tactique. C’est la meilleure ligue pour continuer à me développer."

Je ne suis pas Pogba ni Kanté. Ce sont des joueurs merveilleux qui ont beaucoup accompli. Je suis juste Lucas, un gars calme qui aime avoir le ballon et faire jouer l’équipe. J’aime aussi me battre pour l’équipe et je veux simplement jouer et gagner."

Lucas Gourna n'oublie pas d'où il vient

Lucas Gourna (ex-ASSE) : "J’ai commencé jeune à Saint-Étienne, où j'ai été formé. Ensuite, je suis allé à Salzbourg pour progresser et jouer en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Ce transfert à la Roma, c’est un vrai défi. Jouer avec beaucoup de pression, c’est là qu’on peut montrer la meilleure version de soi-même. Roma est le meilleur endroit pour ça.

Je connais Claudio Ranieri depuis ses années en Ligue 1. Il sait comment développer les jeunes joueurs. C’est un grand honneur pour moi de travailler avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Être entouré de personnes comme lui, c’est la meilleure manière d’apprendre.

Je suis très heureux d’être ici. Je vais me battre pour ce maillot et j’espère qu’on fera de grandes choses ensemble. Forza Roma !"