Après une légère trêve après l'arrivée d'Eirik Horneland à l'ASSE, l'inquiétude est à nouveau dans toutes les têtes stéphanoises. Des résultats qui ne viennent pas, un mercato hivernal insuffisant... l'étau se resserre et la crainte d'une relégation grandit.

Les Verts se déplacent au vélodrome ce samedi pour une rencontre qui s'annonce des plus compliquées. Sauf que l'ASSE n'a plus de marge, elle doit prendre des points sous peine de voir Montpellier et Le Havre lui chiper la place de barragiste. Le club pourrait à l'issue de cette journée occuper une place de relégable qu'elle n'a plus occupée depuis de nombreuses journées. À l'approche d'une série de quatre matchs (Angers, Nice, Le Havre, Montpellier) qui devrait donner de forte indications sur l'issue de la saison, la tension est à son maximum dans le Forez.

"Le manque de liant entre joueurs a conduit à une vice altercation entre Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé, et à des tacles musclés à l'entraînement, depuis Rennes." (Bernard Lions sur l'ambiance à l'ASSE)

Dans son édition du jour, l'Équipe fait part de l'ambiance à l'Etrat qui ne laisse pas planer l'optimisme avant la rencontre contre l'OM de ce samedi (17h).

"Les résultats de Horneland (une victoire, deux nuls, trois défaites) laissent craindre que les Verts effectuent l'ascenseur. Le manque de liant entre joueurs a conduit à une vice altercation entre Irvin Cardona, Zuriko Davitashvili et Mickaël Nadé, et à des tacles musclés à l'entraînement, depuis Rennes. Leurs dirigeants optent pour le silence. Malgré nos sollicitations, le directeur sportif Loïc Perrin a refusé de tirer le bilan du mercato d'hiver.

Tout en exhortant les médias, notamment locaux, à le soutenir - ce qui n'est évidemment pas son rôle - KSV continue à piloter depuis l'étranger, via d'incessantes visioconférences et autres appels téléphoniques. Tout en poursuivant sa chasse aux gains marginaux de performance à l'aide d'audits internes. Ils plombent l'ambiance entre salariés de plus en plus inquiets. La gestion des dirigeants laisse infuser le poison du doute."

Ambiance, ambiance...